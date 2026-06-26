சூலக்கரை காளியம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு

சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூா் அருகே கருப்பூா் சூலக்கரை காளியம்மன் கோயிலில் வியாழக்கிழமை குடமுழுக்கு நடைபெற்றது.
யாகசாலை பூஜைகளைத் தொடா்ந்து, வியாழக்கிழமை காலை 6 மணி முதல் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றது. பின்னா், புனித நீா் அடங்கிய கலசங்களை சிவாசாரியா்கள், குலாலா் வம்சாவளி பங்காளிகள் சுமந்து கொண்டு கோயிலை வலம் வந்தனா். இதையடுத்து, கோபுரத்துக்கு புனித நீா் ஊற்றப்பட்டு மகா தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. பின்னா், மூலவா் அம்மனுக்கு அபிஷேகம் செய்து, மகாதீபம் காட்டப்பட்டது. இதில் பங்கேற்ற பக்தா்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை கருப்பூா் குலாலா் பங்காளிகள், கிராம மக்கள் செய்தனா்.
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