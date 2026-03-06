Dinamani
தள்ளுபடி விலையில் தங்கம் விற்பனை! இங்கு அல்ல, எங்கே?நாட்டிலேயே முதல்முறை! கர்நாடகத்தில் 16 வயதுக்குட்பட்ட சிறார்களுக்கு சமூக ஊடகங்கள் தடை!சுகோய் போா் விமானம் கீழே விழுந்து நொறுங்கியதில் 2 விமானிகள் பலிகமேனி கொலை! வான்வெளியிலிருந்து வந்த நீல சிட்டுக்குருவி! இஸ்ரேல் ஏவுகணை ரகசியம்!!2030-க்குள் 7 லட்சம் வீடுகள்: 14 முக்கிய அம்சங்களை அறிவித்தார் மு.க. ஸ்டாலின்! மாநிலங்களவைத் தேர்தல்: திருச்சி சிவா, தம்பிதுரை உள்பட 6 பேரின் வேட்புமனுக்களும் ஏற்பு!ரஷியாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்க இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா அனுமதி!தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,280 குறைந்தது!ஈரான் மீதான போா்: துறைமுக கட்டணங்களை தள்ளுபடி செய்ய அரிசி ஏற்றுமதியாளா்கள் கோரிக்கை
/
சிவகங்கை

சிதம்பர விநாயகா் வைரவமூா்த்தி கோயிலில் வருஷாபிஷேகம்

பிள்ளையாா்பட்டி அருகேயுள்ள என்.வைரவன்பட்டியில் சிதம்பர விநாயகா் வைரவமூா்த்தி கோயிலில் வருஷாபிஷேகத்தையொட்டி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற யாக வேள்வி.

News image
Updated On :6 மார்ச் 2026, 7:37 pm

Syndication

சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூா் அருகேயுள்ள என்.வைரவன்பட்டியில் அமைந்துள்ள சிதம்பர விநாயகா் வைரவமூா்த்தி கோயிலில் வருஷாபிஷேகம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

இதையொட்டி, காலை விக்னேஸ்வர பூஜை, கணபதி ஹோமம், வாஸ்துசாந்தியுடன் யாகவேள்வி நடைபெற்றது. ஆவிணிப்பட்டி சுப்பு சிவாசாரியா் தலைமையிலான குழுவினா் யாகசாலை பூஜையை செய்தனா்.

இதைத்தொடா்ந்து கலச ஊா்வலம் நடைபெற்று, சிதம்பர விநாயருக்கு பால், தயிா், திருமஞ்சனம், சந்தனம், பன்னீா், பஞ்சாமிா்தம், விபூதி உள்ளிட்ட 11 வகை திரவியங்களால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு சிறப்பு அலங்காரத்தில் தீபாராதனை நடைபெற்றது. இதேபோல, பைரவருக்கும் சிறப்பு அபிஷேகம், ஆராதனை நடைபெற்று வடை மாலை சாத்தப்பட்டு தீபாராதனை காட்டப்பட்டது.

பரிவார தெய்வங்களான கோரக்கா், தண்டாயுதபாணி, உலிவீரன் ஆகிய தெய்வங்களுக்கும் அபிஷேகம் நடைபெற்றது. இதில் பெண்கள் நெய் விளக்கேற்றி, மாவிளக்கு வைத்து வழிபட்டனா்.

இதில் எஸ்.புதூா் முன்னாள் ஒன்றியக் குழுத் தலைவா் சத்தியமூா்த்தி, காங்கிரஸ் பொதுக்குழு உறுப்பினா் எஸ்.எம்.பழனியப்பன், கீழச்சிவல்பட்டி குணாளன், அரு.சுகுமாறன், குழந்தையன், ஆறுமுகம் உள்பட திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா். இதில் பக்தா்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கபட்டது. விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை அரிபுரம் யோகிகுல வகை பங்காளிகள் செய்தனா்.

டிரெண்டிங்

குமரி பகவதியம்மன் கோயிலில் வருஷாபிஷேகம்

குமரி பகவதியம்மன் கோயிலில் வருஷாபிஷேகம்

சித்தலூா் அங்காளம்மன் கோயில் மயானக்கொள்ளை உற்சவம்

சித்தலூா் அங்காளம்மன் கோயில் மயானக்கொள்ளை உற்சவம்

செங்கல்பட்டில் சிவராத்திரி சிறப்பு வழிபாடுகள்

செங்கல்பட்டில் சிவராத்திரி சிறப்பு வழிபாடுகள்

திருச்செந்தூா் கோயிலில் தை உத்திர வருஷாபிஷேகம்

திருச்செந்தூா் கோயிலில் தை உத்திர வருஷாபிஷேகம்

வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
வீடியோக்கள்

#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
வீடியோக்கள்

அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு