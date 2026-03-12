Dinamani
வேளச்சேரி - பரங்கிமலை இடையே பறக்கும் ரயில் சேவை: நாளை முதல் தொடக்கம்கோடைக்கால மின்தேவை: 9,000 மெகாவாட்டை கடக்கும் என எதிா்பாா்ப்புவார இறுதி விடுமுறைக்கு 865 சிறப்பு பேருந்துகள்வணிக சமையல் எரிவாயு உருளை தட்டுப்பாடு: உணவகங்களில் உணவுப் பொருள்களின் விலை உயா்வுதமிழகத்தில் மாா்ச் 15 வரை வெப்பநிலை உயர வாய்ப்புஇந்தியா, சீனா உள்பட 16 நாடுகளுக்கு எதிராக புதிய விசாரணையைத் தொடங்கிய அமெரிக்கா : நியாயமற்ற வா்த்தக நடைமுறைகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை
/
சிவகங்கை

சுகாதார ஆய்வாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

News image
Updated On :12 மார்ச் 2026, 11:03 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சுகாதார ஆய்வாளா்களுக்கான பதவி உயா்வு பணியிடங்கள் உடனடியாக நிரப்பப்படும் என உறுதி அளிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது அவற்றை நிரப்ப மறுக்கும் பொது சுகாதாரத் துறையைக் கண்டித்து தமிழ்நாடு சுகாதார ஆய்வாளா்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின் சாா்பில் கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

சிவகங்கையிலுள்ள மாவட்ட சுகாதார அலுவலகம் எதிரில் நடைபெற்ற மாலை நேர ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு கூட்டமைப்பின் மாவட்டத் தலைவா் முருகேசன் தலைமை வகித்தாா். நிா்வாகி சந்தோசம் முன்னிலை வகித்தாா். மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் பூமிராஜன், சிவக்குமாா், வெங்கடசுப்பிரமணியன், சுரேஷ் ஆகியோா் பேசினா். மாநில பொதுச் செயலாளா் ப.குமாா் கோரிக்கைகளை விளக்கிப் பேசினாா். நிா்வாகி கோபாலகிருஷ்ணன் நன்றி கூறினாா்.

இது குறித்து, தமிழ்நாடு சுகாதார ஆய்வாளா்கள் சங்க மாநில பொதுச் செயலாளா் ப.குமாா் கூறியதாவது:

பொதுமக்களுக்கு கடும் பாதிப்பை உண்டாக்கும் தொழுநோய் ஒழிப்பு பணியில் மருத்துவமல்லா மேற்பாா்வையாளா்கள், நலக் கல்வியாளா்கள் பணியிடங்கள் இருந்து வருகின்றன. இந்தப் பணியிடங்களை நிரப்புவதில் தற்போது பொது சுகாதாரத் துறை இயக்ககம் மெத்தன போக்கோடு நடந்து கொள்கிறது.

பொது சுகாதாரத் துறையின் இந்த அலட்சியத்தால் தமிழ்நாட்டில் தொழு நோய் மீண்டும் அதிகரிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் தொழு நோய்க்கு சிகிச்சை எடுக்கும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை 50 சதவீதத்துக்கும் மேல் உயா்ந்துள்ளதாகவும், மற்றவா்களுக்கு எளிதில் பரவக்கூடிய நிலையிலான தொழு நோய் 42 % அதிகரித்திருப்பதாகவும் புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மேலும் நிகழாண்டில் 2500 -க்கும் மேற்பட்டோா் தொழு நோய் பாதிப்புக்கு சிகிச்சை பெற்று வருகிறாா்கள் என்பது இந்த நோயின் அபாயத்தை உணா்த்துவதாக உள்ளது. இந்த நிலையில், பொது சுகாதாரத்துறையின் இந்தப் போக்கு மிகுந்த அதிருப்தியை ஏற்படுத்துவதோடு, அரசுக்கும் அவப்பெயரை உண்டாக்கும் விதமாகவும் உள்ளது என்றாா் அவா்.

டிரெண்டிங்

சுகாதார ஆய்வாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

சுகாதார ஆய்வாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

சுகாதார ஆய்வாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

சுகாதார ஆய்வாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

சுகாதார ஆய்வாளா்கள் நியமனம்: தமிழக அரசுக்கு அனுமதி வழங்கி உத்தரவு

சுகாதார ஆய்வாளா்கள் நியமனம்: தமிழக அரசுக்கு அனுமதி வழங்கி உத்தரவு

ஓடையில் மண் அள்ளுவதைக் கண்டித்து ஆா்ப்பாட்டம்

ஓடையில் மண் அள்ளுவதைக் கண்டித்து ஆா்ப்பாட்டம்

வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு