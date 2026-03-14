ஆகாஷ் குடும்பத்துக்கு ரூ.6 லட்சம்: அமைச்சா் வழங்கினாா்

சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரையில் போலீஸாரின் விசாரணையின் போது உயிரிழந்த ஆகாஷின் குடும்பத்துக்கு வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ், ரூ. 6 லட்சம் நிதிக்கான ஆணையை தமிழக கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சா் கே.ஆா்.பெரியகருப்பன் வெள்ளிக்கிழமை வழங்கினாா்.

மானாமதுரையில் போலீஸாா் விசாரணையின் போது உயிரிழந்த ஆகாஷின் குடும்பத்துக்கு வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் ரூ. 6 லட்சத்துக்கான நிதி ஆணையை வெள்ளிக்கிழமை வழங்கிய தமிழக கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சா் கேஆா்.பெரியகருப்பன். உடன் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் தமிழரசி ரவிக்குமாா், நகா்மன்றத் தலைவா் எஸ்.மாரியப்பன் கென்னடி உள்ளிட்டோா்.
Updated On :14 மார்ச் 2026, 2:21 am

மானாமதுரை கிருஷ்ணாபுரத்தில் வசிக்கும் ஆகாஷின் பெற்றோரை அமைச்சா் கே.ஆா். பெரியகருப்பன் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினாா். பின்னா், வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் நிதியை முதல் கட்டமாக ரூ. 6 லட்சத்துக்கான ஆணையை ஆகாஷின் தந்தை ராஜேஸ்கண்ணனிடம் வழங்கினாா்.

இதையடுத்து அவா் கூறியதாவது:

நீதிமன்ற வழிகாட்டுதல் படி . இந்தச் சம்பவத்தில் தொடா்புடைய போலீஸாா் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அந்தக் குடும்பத்தினரின் வாழ்வாதார மேம்பாட்டுக்குத் தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா் அவா்.

அப்போது சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் தமிழரசி ரவிக்குமாா், நகா்மன்றத் தலைவா் எஸ்.மாரியப்பன் கென்னடி, மாவட்ட ஆட்சியா் பொற்கொடி, கோட்டாட்சியா் ஜெபி.கிரேசியா, வட்டாட்சியா் கிருஷ்ணகுமாா் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.

குண்டா் சட்டத்தில் 2 போ் கைது

குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் பெண் கைது

குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் இளைஞா் சிறையிலடைப்பு

வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்ட புகாா்கள் - சிறப்பு கண்காணிப்புப் பிரிவு அமைக்கக் கோரிய மனு தள்ளுபடி

Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |
Prof. K.M. Kader Mohideen Interview | இ.யூ.முஸ்லிம் லீக்கிற்கு 2 இடங்கள் போதுமா ? | IUML | DMK Alliance
Dinamani வார ராசிபலன்! | March 15 முதல் 21 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
