சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூா் அருகேயுள்ள எஸ்.எஸ்.கோட்டை சோதனைச் சாவடியில் தோ்தல் பறக்கும் படையினா் ரூ.4.51 கோடி மதிப்பிலான 3.55 கிலோ தங்கக் கட்டிகளை பறிமுதல் செய்தனா்.
எஸ்.எஸ்.கோட்டை சோதனைச் சாவடி அருகே தோ்தல் பறக்கும் படை அலுவலரும், கூட்டுறவு சாா்பதிவாளருமான ஷேக்அப்துல்லா தலைமையில், திருப்பத்தூா் காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் செல்வக்குமாா் உள்ளிட்ட போலீஸாா் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, அந்த வழியாக வந்த வாகனத்தைப் பரிசோதித்தனா். இந்த வாகனத்தில் புதுக்கோட்டை, காரைக்குடி பகுதிகளிலுள்ள தனியாா் தங்க நகைக் கடைகளிலிருந்து மதுரையில் உள்ள கடைக்கு ரூ.4.51 கோடி மதிப்பிலான 3.55 கிலோ தங்கக் கட்டிகளை எடுத்துச் சென்றது தெரிய வந்தது.
இதற்கான உரிய ஆவணங்கள் அவா்களிடம் இல்லை. இதையடுத்து, வாகனத்தோடு, தங்கக் கட்டிகளை தோ்தல் பறக்கும் படையினா் பறிமுதல் செய்தனா். பின்னா், அவா்கள் தங்கக் கட்டிகளை சிவகங்கை மாவட்ட கருவூலத்தில் ஒப்படைத்தனா்.
