சிவகங்கை

பைக் தீ வைத்து எரிப்பு!

திருப்பத்தூரில் கூலித் தொழிலாளிியின் இரு சக்கர வாகனத்தை மா்ம நபா்கள் தீ வைத்து எரித்தனா்.

தீவைத்து எரிக்கப்பட்ட இரு சக்கர வாகனத்தைப் பாா்வையிட்ட போலீஸாா்

Updated On :22 மார்ச் 2026, 7:44 pm

சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூரில் மதுரைக்கு செல்லும் சாலை பகுதியில் உள்ள செளந்தரபாண்டியன் குடியிருப்பில் வசிப்பவா் செல்லச்சாமி (48). கட்டட ஒப்பந்ததாரரான இவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை கடைக்குச் செல்வதற்காக வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தாா்.

அங்கு நிறுத்தப்பட்டிருந்த தனது இரு சக்கர வாகனத்தை காணாததால் அக்கம்பக்கத்தில் அதைத் தேடினாா். அப்போது, அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி எதிரேயுள்ள தெருவில் இவரது இரு சக்கர வாகனம் முற்றிலும் எரிக்கப்பட்ட நிலையில் கிடந்தது தெரியவந்தது.

இதுகுறித்து செல்லச்சாமி அளித்த புகாரின் பேரில், காவல் உதவி ஆய்வாளா் ஹரிகிருஷ்ணன் வாகனத்தைப் பாா்வையிட்டு, வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகிறாா்.

பைக் மீது காா் மோதல்: விவசாயி உயிரிழப்பு

பைக் மீது லாரி மோதியதில் இளைஞா் உயிரிழப்பு

பைக் கவிழ்ந்து சமையல்காரா் உயிரிழப்பு

பைக் திருடிய இளைஞா் கைது

இசை ஆல்​பத்​தில் ரிஷி தேவா!
இசை ஆல்​பத்​தில் ரிஷி தேவா!

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
ஈரான் போர், பெருந்தொற்று காலத்துக்கு இழுத்துச் செல்கிறதா?: சுமந்த் ராமன் கவலை | US Israel Iran War |
ஈரான் போர், பெருந்தொற்று காலத்துக்கு இழுத்துச் செல்கிறதா?: சுமந்த் ராமன் கவலை | US Israel Iran War |

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | திமுக கூட்டணி: நீடிக்கும் சிபிஐஎம்; வெளியேறிய தவாக | News and Views | Epi - 17 | Sarathkumar
Podcast | திமுக கூட்டணி: நீடிக்கும் சிபிஐஎம்; வெளியேறிய தவாக | News and Views | Epi - 17 | Sarathkumar

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகிய த.வா.க! Velmurugan பேட்டி | DMK Alliance
திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகிய த.வா.க! Velmurugan பேட்டி | DMK Alliance

11 மணி நேரங்கள் முன்பு