Dinamani
நாடாளுமன்றத்தில் மூன்றாம் பாலினத்தவா் சட்டத் திருத்த மசோதா புதன்கிழமை நிறைவேற்றம்திமுக கூட்டணியில் எஸ்டிபிஐ, முக்குலத்தோர் புலிப்படைக்கு தலா 1 தொகுதி!அமெரிக்காவின் அமைதித் திட்டத்தை நிராகரித்த ஈரான்!பெரம்பூரில் விஜய் போட்டியிட்டாலும், பிரசாரம் செய்தாலும் எந்தவித பிரளயமும் ஏற்படப்போவதில்லை: அமைச்சர் சேகர்பாபுஏப். 29 வரை தேர்தல் கருத்துக்கணிப்புகளை வெளியிடத் தடை!தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களின் பட்டியல் நாளை (மார்ச் 26) வெளியாகிறதுதிமுக கூட்டணியில் தமிமுன் அன்சாரியின் மனிதநேய ஜனநாயக கட்சிக்கு ஒரு தொகுதி ஒதுக்கீடு!டென்மான்க் பிரதமர் ராஜிநாமாதேமுதிக இல்லாமல் அதிமுக ஆட்சி அமைத்திருக்காது : எல்.கே. சுதீஷ்அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆளுமையற்றவர்: ஓ.பன்னீர் செல்வம்
/
சிவகங்கை

மாற்றுத்திறனாளி, மூத்த குடிமக்கள் அஞ்சல் வாக்கு செலுத்த ஏற்பாடு

மாற்றுத்திறனாளிகள், மூத்த குடிமக்கள் தங்களது இல்லங்களிலிருந்தே அஞ்சல் வாக்குகளை செலுத்துவதற்கு தோ்தல் ஆணையம் ஏற்பாடு

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :25 மார்ச் 2026, 8:04 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று வாக்களிக்க இயலாத மாற்றுத்திறனாளிகள், மூத்த குடிமக்கள், கரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவா்கள் தங்களது இல்லங்களிலிருந்தே அஞ்சல் வாக்குகளை செலுத்துவதற்கு தோ்தல் ஆணையம் ஏற்பாடு செய்தது.

இது குறித்து சிவகங்கை மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலரும், மாவட்ட ஆட்சியருமான கா.பொற்கொடி வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

தோ்தல் நடைபெறும் நாளன்று வாக்குச்சாவடிக்குச் சென்று தங்களது வாக்கை நேரடியாக செலுத்த இயலாத மாற்றுத்திறனாளிகள், மூத்த குடிமக்கள், கரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவா்கள் தங்களது இல்லங்களிலிருந்தே அஞ்சல் வாக்குகளை செலுத்துவதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, அஞ்சல் வாக்கு செலுத்த வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் இடம்பெற்றுள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள், மூத்த குடிமக்கள், கரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவா்கள் படிவம் 12 டி வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம்.

12 டி படிவமானது அந்தந்த வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்களால் (ஆகஞ) வழங்கப்படும்.

படிவம் 12 டி-ஐ நிறைவு செய்து, அஞ்சல் வாக்குப்பதிவு மேற்கொள்ள விண்ணப்பம் அளிப்பவா்களுக்கு அந்தந்த தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்களால் அஞ்சல் வாக்கு தயாா் செய்யப்படும். 12 டி படிவத்தை நிறைவு செய்து அளிக்காதவா்கள் வாக்குச்சாவடிகளுக்கு நேரில் சென்று வாக்களிக்க வேண்டும். 12டி படிவத்தை நிறைவு செய்து, கையொப்பமிட்டு வழங்கும் வாக்காளா்கள் வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று வாக்களிக்க அனுமதி இல்லை.

தற்போது, வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்களால் படிவம் 12டி விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்தப் படிவத்தை நிறைவு செய்து, கையொப்பமிட்டு வருகிற 3.4.2026 -ஆம் தேதிக்குள் சமா்ப்பிக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட தேதிக்கு பின்னா் பெறப்படும் படிவங்கள் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட மாட்டாது.

மேலும், அஞ்சல் வாக்கு சேகரிக்கும் விவரம், அவா்களது பகுதிகளுக்கு செல்வதற்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு நாளைக்கு முன்னதாக தகவல் தெரிவிக்கப்படும். அஞ்சல் வாக்குகளை சேகரிக்க அதற்கென அமைக்கப்பட்ட ஒரு குழு செல்லும். இந்தக் குழுக்களுக்கு போதிய காவல் துறை பாதுகாப்பும் வழங்கப்படும். இந்தக் குழுவில் காவல் துறை அலுவலா்கள், விடியோகிராபா், அங்கீகரிக்கப்பட்ட பத்திரிகை செய்தியாளா், வேட்பாளா் அல்லது அவரால் நியமனம் செய்யப்பட்ட முகவா்கள் ஆகியோா் இடம்பெறுவா். எனவே இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி, தோ்தலில் தங்களது வாக்கை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றாா் அவா்.

தொடர்புடையது

9 தொகுதிகளில் 38,733 வாக்காளா்களுக்கு வீடு தேடி விண்ணப்பம்: முதியோா், மாற்றுத்திறனாளிகள் என்ற வகையில் வழங்கப்படும்

மூத்த குடிமக்கள் வாக்களிக்க வலியுறுத்தி தாம்பூலத் தட்டுடன் அழைப்பு விடுத்து வருவாய்த் துறையினா் விழிப்புணா்வு

'மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத் திறனாளிகள் தபால் வாக்கு செலுத்த ஏற்பாடு'

மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத் திறனாளிகள் வீடுகளிலிருந்து வாக்களிக்க ஏற்பாடு! கடலூா் மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலா்!

வீடியோக்கள்

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS
வீடியோக்கள்

2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?
வீடியோக்கள்

NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS
வீடியோக்கள்

வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு