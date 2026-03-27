சிவகங்கை

கோடை கால நீச்சல் பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

சிவகங்கை மாவட்ட விளையாட்டரங்கில் நடைபெறவுள்ள கோடை கால நீச்சல் பயிற்சிக்கு விண் ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலா் ரமேஷ்கண்ணன் தெரிவித்தாா்.

Updated On :27 மார்ச் 2026, 7:21 pm

இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம் பாட்டு ஆணையம் சாா்பில் நிகழாண்டுக்கான கோடை கால நீச்சல் பயிற்சி வகுப்புகள் வருகிற ஏப்ரல் மாதம் முதல் ஜூன் மாதம் வரையிலான விடுமுறைக் காலத்தில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

5 தொகுதிகளாக நடத்தப்படவுள்ள இந்தப் பயிற்சி வகுப்புகளில் மாணவ, மாணவிகள், இளைஞா்கள், பொதுமக்களுக்கு நீச்சலை ஒரு அத்தியாவசிய வாழ்வியல் திறனாக உருவாக்கும் நோக்கில், ‘நீந்தக் கற்றுக்கொள்’ என்னும் கருப்பொருளில் பயிற்சி வழங்கப்படும்.

இதனடிப்படையில், சிவகங்கை மாவட்ட விளையாட்டரங்கில், பயிற்சி வகுப்புகளின் முதல் தொகுதி வருகிற ஏப். 1-ஆம் தேதி முதல் 16-ஆம் தேதி வரையிலும், 2-ஆம் தொகுதி ஏப். 17 முதல் மே 2-ஆம் தேதி வரையிலும், 3-ஆம் தொகுதி மே 3 முதல் 16-ஆம் தேதி வரையிலும், 4-ஆம் தொகுதி மே 17 முதல் 31-ஆம் தேதி வரையிலும், 5-ஆம் தொகுதி ஜூன் 2 முதல் 14-ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறவுள்ளது.

நீச்சல் பயிற்சி காலை, பிற்பகல், மாலை வேளைகளில் 12 நாள்களுக்கு நடைபெறும். இந்த வகுப்புகளில் கலந்து கொள்ள (ஒரு மணி நேரம்) பயிற்சிக் கட்டணமாக ரூ.1,500-ம், இத்துடன் 18 சதவீத ஜிஎஸ்டியும் செலுத்த வேண்டும். இதில் சேர விரும்புவோா் நீச்சல் பயிற்றுநரை 9786523704 என்ற கைப்பேசி எண்ணிலும், மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கை 0475-299293 என்ற தொலைபேசி எண்ணிலும் தொடா்பு கொள்ளலாம் என்றாா் அவா்.

தொடர்புடையது

தருமபுரியில் ஏப். 1 முதல் கோடைகால நீச்சல் பயிற்சி

தருமபுரியில் ஏப். 1 முதல் கோடைகால நீச்சல் பயிற்சி

கோடைகால நீச்சல் கற்றல் பயிற்சி வகுப்புக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

கோடைகால நீச்சல் கற்றல் பயிற்சி வகுப்புக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

சேலத்தில் ஏப். 1 முதல் கோடைகால நீச்சல் பயிற்சி

சேலத்தில் ஏப். 1 முதல் கோடைகால நீச்சல் பயிற்சி

கோடை கால நீச்சல் பயிற்சி முகாம் ஏப்.1-இல் தொடக்கம்

கோடை கால நீச்சல் பயிற்சி முகாம் ஏப்.1-இல் தொடக்கம்

வீடியோக்கள்

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
வீடியோக்கள்

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
நீளிரா டிரெய்லர்!
வீடியோக்கள்

நீளிரா டிரெய்லர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
'கர' படத்தின் முகங்கள் விடியோ வெளியீடு!
வீடியோக்கள்

'கர' படத்தின் முகங்கள் விடியோ வெளியீடு!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
களைகட்டும் கட்சி கொடிகள், துண்டு, தொப்பிகள் விற்பனை! தமிழகமெங்கும் அனுப்பப்படும் தேர்தல் பொருட்கள்!
வீடியோக்கள்

களைகட்டும் கட்சி கொடிகள், துண்டு, தொப்பிகள் விற்பனை! தமிழகமெங்கும் அனுப்பப்படும் தேர்தல் பொருட்கள்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு