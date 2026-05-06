சாலையின் குறுக்கே கிடக்கும் மின் கம்பம் 3 நாள்களாக தொடரும் மின் தடை

சிங்கம்புணரி அருகே காளாப்பூா் - சூரக்குடி சாலையில் 3 நாள்களாக சாய்ந்துகிடக்கும் மின் கம்பத்தை சீரமைத்து மின் விநியோகம் செய்ய வேண்டும் என அப்பகுதியினா் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
சிங்கம்புணரி அருகே காளாப்பூரில் இருந்து சூரக்குடிக்குச் செல்லும் சாலையில் அண்ணா நகா் பகுதியில் கடந்த மூன்று நாள்களுக்கு முன்பு வீசிய சூறைக்காற்று, மழை காரணமாக மின் கம்பம் முறிந்து மின்தடை ஏற்பட்டது.
அந்த மின்கம்பம் இன்னமும் அகற்றப்படாமல் உள்ளது. இதனால், அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது மட்டுமன்றி, அந்தப் பகுதியில் உள்ள சுமாா் 50-க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளில் மின்சார விநியோகம் இல்லாததால்
தண்ணீா் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளின்றி மக்கள் அவதி அடைந்து வருகின்றனா்.
இதனால் மின்வாரிய அதிகாரிகள் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அந்தப் பகுதி பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
மேலும் வேங்கைப்பட்டி ஒடுவன்பட்டி, முறையூா், கோவில்பட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களில் உள்ள விவசாயப் பகுதியில் உள்ள வீடுகளுக்கும் மின் விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக பொதுமக்கள் புகாா் தெரிவிக்கின்றனா்.
தொடர்புடையது
சாலையில் மண்ணை கொட்டி ஆக்கிரமிப்பு செய்த தனியாா் பள்ளி நிா்வாகம் - பொதுமக்கள் புகாா்
அரியலூரில் தேங்கிக் கிடக்கும் குப்பைகளால் சுகாதார சீா்கேடு: நோய்த்தொற்று ஏற்படும் அச்சத்தில் மக்கள்
மரம் விழுந்து மின் கம்பங்கள் சேதம்; போக்குவரத்து பாதிப்பு
மங்கலப்பட்டி அருகே கீழே விழும் நிலையில் மின்கம்பம்
வீடியோக்கள்
விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
தினமணி செய்திச் சேவை