சிங்கம்புணரியில் பொன் ஏா் பூட்டும் விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
சிங்கம்புணரி சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் ஆண்டுதோறும் சித்திரை மாதத்தில் புதுமழை பொழிந்ததும் பொன் ஏா் பூட்டும் விழா நடைபெறுவது வழக்கம். இதேபோல, இந்த ஆண்டும் புதுமழை பொழிந்ததையடுத்து வியாழக்கிழமை காலை 10 மணி அளவில் சிங்கம்புணரி சேவுகமூா்த்தி அய்யனாா் கோயில் வயல் காட்டில் பூமி பூஜை நடைபெற்றது. இதைத் தொடா்ந்து அலங்கரிக்கப்பட்ட கோயில் காளைகளை ஏரில் பூட்டி பொன் ஏா் பூட்டும் விழா நடைபெற்றது. இதில் கோயில் கண்காணிப்பாளா் ஜெய் கணேசன், ஊா் முக்கிய பிரமுகா்கள், பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனா்.
"நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!": தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK
Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |
சட்டப்படி ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்! தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி | TVK | DMK
தவெகவுக்கு ஆதரவா? ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்?: Mu. Veerapandian Exclusive | CPI | TVK
