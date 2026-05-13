சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடியில் அனைத்துத் தொழில்சங்கம் சாா்பில் மே 12 - தொழிலாளா் தேசிய கோரிக்கை நாள் ஆா்ப்பாட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தில், ஏஐடியுசி மாவட்டப் பொதுச் செயலா் ஆகா. ராஜா தலைமை வகித்தாா். காரைக்குடி சட்டப் பேரவைத் தொகுதியின் ஐஎன்டியுசி செயலா் சீனிவாசன், எம்எல்எப் தொழில்சங்கத்தின் மாநிலச் செயலா் வேங்கை மூா்த்தி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். உள்ளாட்சிப் பணியாளா் ஏஐடியுசி தொழில்சங்கத்தின் மாநில பொதுச் செயலா் பழ. ராமச்சந்திரன், சிஐடியு தொழில்சங்கத்தின் மாவட்டத் துணைத் தலைவா் தட்சிணாமூா்த்தி ஆகியோா் விளக்க உரையாற்றினாா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில், ஏஐடியுசி மாவட்ட துணைச் செயலா் கண்ணன், அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக ஏஐடியுசி மண்டல பொதுச் செயலா் விஜயசுந்தரம், பொருளாளா் பேரானந்தம், தூய்மைப் பணியாளா் சங்க மாநகரச் செயலா் லெட்சுமணன், தலைவா் முருகன், சிஐடியு தொழில்சங்க மாவட்ட துணைத் தலைவா் முருகன், ஆட்டோ சங்க மாவட்ட துணைத் தலைவா் குமாரவேல், ஐஎன்டியுசி கட்டடத் தொழிலாளா் சங்க மாநகரத் தலைவா் ராமசாமி அப்பாவு, தொழில்சங்கங்களின் உறுப்பினா்கள் பலா் கலந்துகொண்டனா்.
