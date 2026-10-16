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தலைமைக் காவலரைத் தாக்கிய விவகாரம்: மூவா் கைது

மானாமதுரை அருகே இரவு நேர ரோந்துப் பணியின் போது பொது இடத்தில் மது அருந்தியதை தட்டிக் கேட்ட தலைமைக் காவலரை தாக்கிய விவகாரத்தில் மூவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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மானாமதுரை அருகே இரவு நேர ரோந்துப் பணியின் போது பொது இடத்தில் மது அருந்தியதை தட்டிக் கேட்ட தலைமைக் காவலரை தாக்கிய விவகாரத்தில் மூவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரை அருகேயுள்ள கிளங்காட்டூா் கிராமத்தில் கடந்த 14-ஆம் தேதி இரவு போலீஸாா் அனுமதி இல்லாமல் முளைப்பாரித் திருவிழா நடைபெற்றது. அங்கு சில சமூக விரோதிகள் பொது இடத்தில் மது குடித்து பொதுமக்களுக்கு இடையூறு செய்வதாக மானாமதுரை காவல் உதவி ஆய்வாளா் தங்கமணிக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, அவா் தலைமைக் காவலா் காா்த்திகேயன், சிறப்பு காவல் படைக் காவலா் காா்த்திகேயன் இருவரையும் அந்தப் பகுதிக்கு ரோந்து செல்லுமாறு அறிவுறுத்தினாா்.

அவா்கள் அந்த கிராமத்துக்கு சென்ற போது நாடக மேடை அருகே கிளங்காட்டூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த தனசேகா், காட்டு ராஜா, முத்துராமு, செல்லச்சாமி, மகாதேவன், கபிலன் ஆகியோா் சோ்ந்து மது அருந்திக் கொண்டிருந்தனா். அவா்களை கலைந்து செல்லுமாறு அங்கு சென்ற தலைமைக் காவலா் உள்பட 2 போலீஸாரும் எச்சரித்தனா்.

உடனே அவா்கள் போலீஸாா் இருவரையும் கல்லால் தாக்கி கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டனா். இந்தச் சம்பவத்தில் தலைமைக் காவலா் காா்த்திகேயன் காயமடைந்து சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா்.

இதுகுறித்து மானாமதுரை காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. மானாமதுரை துணைக் கண்காணிப்பாளா் லோகநாதன் அறிவுறுத்தலின் பேரில், மானாமதுரை காவல் ஆய்வாளா் ராமச்சந்திரன், உதவியாளா் ராஜபிரபு தலைமையில் தனிப் படை அமைக்கப்பட்டு தாக்குதலில் ஈடுபட்டவா்களை தேடி வந்தனா்.

இந்த நிலையில் இந்தச் சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட காட்டு ராஜா, செல்லச்சாமி, கபிலன் ஆகிய மூவரையும் போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா். தலைமறைவான மற்ற மூவரைத் தேடி வருகின்றனா்.

மேலும், கிளங்காட்டூரில் அனுமதி இல்லாமல் ஒலிபெருக்கி பயன்படுத்திய கிராமத்தினா் மீதும், ஒலிபெருக்கி நிறுவன உரிமையாளா் மீதும் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.

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