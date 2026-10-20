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தமிழகத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கு சீா்குலைவு: முன்னாள் அமைச்சா் மதிவேந்தன்

தவெக ஆட்சி அமைந்த நான்கே மாதங்களில் சட்டம் - ஒழுங்கு சீா்குலைந்துள்ளது என முன்னாள் அமைச்சா் மதிவேந்தன் குற்றஞ்சாட்டினாா்.

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தவெக ஆட்சி அமைந்த நான்கே மாதங்களில் சட்டம் - ஒழுங்கு சீா்குலைந்துள்ளது என முன்னாள் அமைச்சா் மதிவேந்தன் குற்றஞ்சாட்டினாா்.

வீரமங்கை குயிலியின் 246-ஆவது நினைவு நாளான செவ்வாய்க்கிழமை அவரது உருவச் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்த வந்த அவா் செய்தியாளா்களிடம் மேலும் கூறியதாவது:

தவெக ஆட்சி மீதான மக்களின் அதிருப்தி போகப் போக இன்னும் அதிகரிக்கும். தமிழகத்தில் மீண்டும் திமுக தலைமையிலான ஆட்சி அமையும். திமுக ஆட்சியின் போது கொண்டு வரப்பட்ட திட்டங்களின் பெயா்களை மாற்றி, தவெக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது.

பாராட்டக்கூடிய அளவுக்கு எந்த ஒரு புதிய திட்டமோ, செயல்பாடோ இந்த ஆட்சியில் நடைபெறவில்லை.

தவெக ஆட்சியில் நான்கே மாதங்களில் சட்டம் - ஒழுங்கு சீா்குலைந்துள்ளதால் அடுத்த நான்கரை ஆண்டுகளில் எத்தனை குற்றச்சம்பவங்கள் நடைபெறும் என்பதை மக்கள் புரிந்து கொள்வாா்கள்.

பட்டியலின மக்களுக்காக எண்ணற்ற திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டன. சிவகங்கை மாவட்ட ஆதி திராவிடா் நலத் துறையில் நடைபெற்ற முறைகேடுகள் குறித்து விசாரணை நடத்தி உறுதிப்படுத்திய பிறகே கருத்து தெரிவிக்க முடியும் என்றாா் அவா்.

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