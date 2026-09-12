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இடைத்தோ்தலில் அதிமுக கூட்டணி நிச்சயம் வெற்றி பெறும்: நயினாா் நாகேந்திரன்

தமிழக சட்டப்பேரவை இடைத்தோ்தலில் அதிமுக கூட்டணி நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் என பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் தெரிவித்தாா்.

நயினாா் நாகேந்திரன்

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தமிழக சட்டப்பேரவை இடைத்தோ்தலில் அதிமுக கூட்டணி நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் என பாஜக மாநிலத் தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து சிவகங்கையில் அவா் செய்தியாளா்களிடம் மேலும் கூறியதாவது:

முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய் சொந்த காரணங்களுக்காக லண்டன் சென்றுள்ளாரா அல்லது முதலீட்டாளா்களை ஈா்ப்பதற்காக சென்றுள்ளாரா என்ற விவரங்களை அவா் தமிழகம் திரும்பி வந்த பின்னா் தெரிவிக்க வேண்டும். விரைவில் நடைபெற உள்ள தமிழக சட்டப்பேரவை இடைத்தோ்தலில் அதிமுக கூட்டணி நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் என்றாா் அவா்.

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