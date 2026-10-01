காரைக்குடி பகுதியில் அக். 3 - இல் மின்தடை
சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி பகுதியில் வருகிற சனிக்கிழமை (அக். 3) மின்தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
மின்தடை - கோப்புப் படம்
சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி பகுதியில் வருகிற சனிக்கிழமை (அக். 3) மின்தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து காரைக்குடி மின் செயற்பொறியாளா் எம். லதாதேவி வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: காரைக்குடி துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால் காரைக்குடி நகா், பேயன்பட்டி, வீட்டுவசதி வாரிய குடியிருப்பு, செக்காலைக்கோட்டை, பாரிநகா், கல்லூரிச் சாலை, செக்காலைச் சாலை, புதிய பேருந்து நிலையம், பழைய பேருந்து நிலையம், கல்லுக்கட்டி, செஞ்சை, கோவிலூா் சாலை, அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் காலை 10 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின்சார விநியோகம் இருக்காது என அதில் குறிப்பிடப்பட்டது.
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