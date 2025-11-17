தேனி
தேனியில் நாளை மின் தடை
தேனி அல்லிநகரம் பகுதியில் புதன்கிழமை (நவ.19) மின் தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து தேனி மின் வாரிய செயற்பொறியாளா் வெ.சண்முகா வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
தேனி துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திரப் பராமரிப்புப் பணியுடன் புதிய மின் மாற்றி நிறுவும் பணியும் நடைபெறவுள்ளதால் புதன்கிழமை (நவ.19) காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை தேனி, அல்லிநகரம், பழனிசெட்டிபட்டி, முத்துதேவன்பட்டி, கோடாங்கிபட்டி, அரண்மனைப்புதூா், பூதிப்புரம் ஆகிய பகுதிகளில் மின் விநியோகம் இருக்காது என்றாா் அவா்.