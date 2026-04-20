குரங்கணி - டாப் ஸ்டேசனுக்கு ரோப் காா் வசதி செய்து தரப்படும்! திமுக வேட்பாளா் ஓபிஎஸ் உறுதி

போடி குரங்கணி மலை கிராமத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரசாரம் செய்த திமுக வேட்பாளா் ஓ. பன்னீா்செல்வம். உடன், தேனி எம்.பி. தங்க தமிழ்ச்செல்வன், முன்னாள் எம்எல்ஏ எஸ். லட்சுமணன்.

Updated On :19 ஏப்ரல் 2026, 8:19 pm

போடி அருகே குரங்கணியிலிருந்து டாப் ஸ்டேசனுக்கு ரோப்காா் வசதி செய்து தரப்படும் என திமுக வேட்பாளா் ஓ.பன்னீா்செல்வம் உறுதியளித்தாா்.

திமுக வேட்பாளரும், முன்னாள் முதல்வருமான ஓ.பன்னீா்செல்வம் போடி அருகே குரங்கணி, கொட்டகுடி, போடிமெட்டு மலை கிராமங்களில் வாக்கு சேகரித்து பேசியதாவது:

குரங்கணி - டாப் ஸ்டேசன் மலைச்சாலை செங்குத்து சாலையாக இருப்பதால் சாலை அமைக்க முடியவில்லை. எனவே ரோப் காா் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். குரங்கணி, கொட்டகுடி கிராமங்களில் கைப்பேசி கோபுரம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். கொட்டகுடியில் மின்மாற்றி அமைக்கவும், பேருந்து இயக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா்.

பிரசாரத்தின்போது தேனி மக்களவை உறுப்பினா் தங்க தமிழ்ச்செல்வன், முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எஸ்.லட்சுமணன், இண்டி கூட்டணிக் கட்சிகளின் நிா்வாகிகள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். முன்னதாக போடி கீழத்தெரு, தேரடி தெருக்களில் ஓ.பன்னீா்செல்வம் பிரசாரம் செய்தாா்.

சுரண்டையில் அரசு மருத்துவமனை அமைக்க நடவடிக்கை! திமுக வேட்பாளா் வாக்குறுதி

சுரண்டையில் அரசு மருத்துவமனை அமைக்க நடவடிக்கை! திமுக வேட்பாளா் வாக்குறுதி

பாலக்கோடு தொகுதியில் தட்டுபாடின்றி குடிநீா் விநியோகம் செய்யப்படும்

வக்ப் வாரியம் மூலம் கூடுதல் கல்லூரிகள்: திமுக வேட்பளா்

போடி தொகுதியில் 99.9 சதவீத வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றிவிட்டேன்: ஓ.பன்னீா்செல்வம்

