சின்னமனூரில் சித்திரைப் பெருவிழா கொடியேற்றம்

உத்தமபாளையம், ஏப். 21: தேனி மாவட்டம், சின்னமனூரில் பூலாநந்திஸ்வரா்- சிவகாமியம்மன் கோயிலில் 18 நாள் சித்திரைப் பெருவிழாவையொட்டி, செவ்வாய்க்கிழமை கொடியேற்றம் நடைபெற்றது.
சின்னமனூரில் பாண்டியா் காலத்தில் கட்டப்பட்ட பழைமையான பூலாநந்தீஸ்வரா்- சிவகாமியம்மன் கோயில் அமைந்துள்ளது. இந்தக் கோயிலில் சித்திரை பெருவிழாவையொட்டி, கோயில் வளாகத்திலுள்ள கொடிமரத்தில் காலை 8.25 மணிக்கு கொடியேற்றப்பட்டது. தொடா்ந்து, காலை , மாலையில் சுவாமி, அம்மன் ஏக சப்பர வாகனம், மயில் வாகனம், புஷ்ப பல்லக்கில் எழுந்தருளும் வீதி உலா நடைபெறும். திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக 8- ஆவது நாளில் சுவாமி - அம்மன் திருக்கல்யாண வைபவம் நடைபெறும். 9 -ஆம் நாள் காலை 9 மணிக்கு சுவாமி - அம்மன் திருத்தேரில் எழுந்தருளிய பிறகு, மாலை 5 மணி முதல் நாள் தேரோட்டம் நடைபெறும்.
10 -ஆம் நாளில் 2 ஆம் நாள் தேரோட்டம் நடைபெறும். 18 ஆம் நாளான மே -8 -ஆம் தேதி சிறப்பு பூஜையுடன் சித்திரை பெருந்திருவிழா நிறைவு பெறும்.
கொடியேற்ற நிகழ்ச்சியில், கோயில் செயல் அலுவலா் நித்யா, 17 மண்டகப்படிதாரா்கள், பக்தா்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனா்.
