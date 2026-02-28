உத்தமபாளையம் திருக்காளாத்தீஸ்வரா் கோயிலில் நாளை தேரோட்டம்!

தேனி மாவட்டம், உத்தமபாளையம் திருக்காளாத்தீஸ்வரா்-ஞானாம்மன் கோயில் மாசித் தேரோட்டம் திங்கள்கிழமை (மாா்ச் 2) நடைபெறுகிறது. திருக்கல்யாண வைபவம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறுகிறது.
உத்தமபாளையத்தில் அமைந்துள்ள திருக்காளாத்தீஸ்வரா்-ஞானாம்மன் கோயிலில் மாசித் திருவிழா கடந்த வியாழக்கிழமை (பிப். 19) கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. தொடா்ந்து, 10 நாள்கள் அனைத்து சமுதாயத்தினரின் மண்டகப்படி சாா்பில் சுவாமி- அம்மன் வீதி உலா நடைபெற்றது.
விழாவின் 11-ஆவது நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை சுவாமி- அம்மனுக்கு காலை 10.35 மணி முதல் 11.45-க்குள் திருக்கல்யாண வைபவம் நடைபெறுகிறது. இதையடுத்து, திங்கள்கிழமை காலை 6 மணிக்கு சுவாமி-அம்மாள் தேரில் எழுந்தருளும் நிகழ்வும், காலை 9 மணிக்கு தேரோட்டமும் நடைபெறுகிறது.
தேரோட்டத்தை முன்னிட்டு, தொழிலாளா்கள் தேருக்கு வண்ணம் பூசி புதுப்பிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனா். இந்தப் பணிகள் கோயில் செயல் அலுவலா் யுவராஜா, கோயில் அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் ராஜேந்திரன் மேற்பாா்வையில் நடைபெற்று வருகிறது.
டிரெண்டிங்
திருச்செந்தூா் கோயில் மாசித் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாக தொடங்கியது!
திருச்செந்தூர் வெயிலுகந்தம்மன் கோயிலில் மாசித் தேரோட்டம் கோலாகலம்!
திருச்செந்தூா் கோயில் மாசித் திருவிழா: பிப். 21இல் கொடியேற்றடன் தொடக்கம்
திருச்செந்தூா் வெயிலுகந்தம்மன் கோயிலில் மாசித் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம்
வீடியோக்கள்
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...