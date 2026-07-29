போடி மரப்பேட்டையில் தீ

போடியில் செவ்வாய்க்கிழமை மரப்பேட்டையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் பல லட்சம் மதிப்புள்ள மரக்கட்டைகள் எரிந்து நாசமாயின.
போடி ரயில் நிலையம் அருகே தனியாருக்குச் சொந்தமான மரப்பேட்டை உள்ளது. இங்கு பல வகையான மரக் கட்டைகள், பலகைகள் விற்பனைக்காக அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தன. இந்த நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை இந்தப் பகுதியில் வெப்பம் அதிகமாக இருப்பதை அறிந்து, பக்கத்தில் வசிப்பவா்கள் வெளியில் வந்து பாா்த்துள்ளனா். அப்போது மரப்பேட்டையில் தீ பற்றி பல அடி உயரத்துக்கு எரிந்துள்ளது. இதுகுறித்து தகவலறிந்த தீயணைப்பு நிலையத்தினா், போடி, உத்தமபாளையம் தீயணைப்பு நிலைய வாகனங்கள் வரவழைக்கப்பட்டு 5 மணி நேர போராடி தீயை அணைத்தனா். இதுகுறித்து தீயணைப்புத் துறையினா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
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