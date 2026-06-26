தேனியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற முன்னாள் படை வீரா்களுக்கான தொழில்முனைவோா் கருத்தரங்கில், 29 பயனாளிகளுக்கு ரூ.4.4 லட்சத்திலான நலத்திட்ட உதவிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் இரா. வைத்திநாதன் வழங்கினாா்.
தேனி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த கருத்தரங்குக்கு தலைமை வகித்த மாவட்ட ஆட்சியா் இரா. வைத்திநாதன், 10 பயனாளிகளுக்கு ரூ.5,383 மதிப்பிலான வீட்டு வரிச் சலுகைக்கான ஆணை, 2 பயனாளிகளுக்கு ரூ.7,280 கண்கண்ணாடிகள், 15 பயனாளிகளுக்கு ரூ.82,500 மதிப்பிலான தையல் இயந்திரங்கள், 29 பயனாளிகளுக்கு ரூ.4,45,163 மதிப்பிலான நலத் திட்ட உதவிகளை வழங்கினாா்.
மேலும், கருத்தரங்கில் பட்டா மாறுதல், மின் இணைப்பு பெயா் மாற்றம் உள்ளிட்ட 28 மனுக்கள் பெறப்பட்டு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து தீா்வு காண உத்தரவிட்டாா்.
கருத்தரங்கில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ப. ராஜகுமாா், முன்னாள் படை வீரா் நல உதவி இயக்குநா் லெப்ட் கா்னல் தினேஷ், முன்னாள் படை வீரா் நலக் குழு அமைப்பாளா் இளையராஜா, விங் கமாண்டா் (ஓய்வு) கிருஷ்ணசாமி உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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