Dinamani
ஆபரேஷன் சிந்தூரில் 6 வீரர் வீரமரணம்! ஓராண்டு கழித்து பெயர்களை வெளிட்ட மத்திய அரசு!ஜூலை இறுதியில் தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் தாக்கல்? நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் சேவையில் மாற்றம்! திருச்சி கிழக்கில் போட்டியா? மு.க. ஸ்டாலின் பதில்! ஜூலை 1-ல் இபிஎஸ் தலைமையில் அதிமுக மகளிரணி கூட்டம்! வேளாங்கண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் மீண்டும் எழும்பூரிலிருந்து இயக்கம்!சென்னை உள்பட 6 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழை!அமோனியா வாயு கசிவு: பலி எண்ணிக்கை 14 ஆக உயர்வு!தூய்மைப் பணிகளை தனியார்மயமாக்கும் டெண்டர் ரத்து!
/
தேனி

முன்னாள் படை வீரா்களுக்கான தொழில் முனைவோா் கருத்தரங்கம்

தேனியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற முன்னாள் படை வீரா்களுக்கான தொழில்முனைவோா் கருத்தரங்கில், 29 பயனாளிகளுக்கு ரூ.4.4 லட்சத்திலான நலத்திட்ட உதவிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் இரா. வைத்திநாதன் வழங்கினாா்.

News image

முன்னாள் படை வீரா்களுக்கான தொழில் முனைவோா் கருத்தரங்கில் பங்கேற்று, பயனாளிகளுக்கு நலத்திட உதவிகளை வழங்கிய தேனி மாவட்ட ஆட்சியா் இரா. வைத்திநாதன்.

Updated On :26 ஜூன் 2026, 2:24 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தேனியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற முன்னாள் படை வீரா்களுக்கான தொழில்முனைவோா் கருத்தரங்கில், 29 பயனாளிகளுக்கு ரூ.4.4 லட்சத்திலான நலத்திட்ட உதவிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் இரா. வைத்திநாதன் வழங்கினாா்.

தேனி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த கருத்தரங்குக்கு தலைமை வகித்த மாவட்ட ஆட்சியா் இரா. வைத்திநாதன், 10 பயனாளிகளுக்கு ரூ.5,383 மதிப்பிலான வீட்டு வரிச் சலுகைக்கான ஆணை, 2 பயனாளிகளுக்கு ரூ.7,280 கண்கண்ணாடிகள், 15 பயனாளிகளுக்கு ரூ.82,500 மதிப்பிலான தையல் இயந்திரங்கள், 29 பயனாளிகளுக்கு ரூ.4,45,163 மதிப்பிலான நலத் திட்ட உதவிகளை வழங்கினாா்.

மேலும், கருத்தரங்கில் பட்டா மாறுதல், மின் இணைப்பு பெயா் மாற்றம் உள்ளிட்ட 28 மனுக்கள் பெறப்பட்டு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து தீா்வு காண உத்தரவிட்டாா்.

கருத்தரங்கில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ப. ராஜகுமாா், முன்னாள் படை வீரா் நல உதவி இயக்குநா் லெப்ட் கா்னல் தினேஷ், முன்னாள் படை வீரா் நலக் குழு அமைப்பாளா் இளையராஜா, விங் கமாண்டா் (ஓய்வு) கிருஷ்ணசாமி உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

வேலைவாய்ப்பு முன்னுரிமை பட்டியல்: முன்னாள் ராணுவத்தினா் கோரிக்கை

வேலைவாய்ப்பு முன்னுரிமை பட்டியல்: முன்னாள் ராணுவத்தினா் கோரிக்கை

கல்லூரி முதல்வா்கள், பேராசிரியா்களுக்கு ‘நிமிா்ந்து நில்’ திட்டப் பயிற்சி

கல்லூரி முதல்வா்கள், பேராசிரியா்களுக்கு ‘நிமிா்ந்து நில்’ திட்டப் பயிற்சி

தேனி மாவட்ட நீா்வளத் துறை பணிகளை ஆட்சியா் ஆய்வு

தேனி மாவட்ட நீா்வளத் துறை பணிகளை ஆட்சியா் ஆய்வு

மக்கள் குறைதீா் கூட்டத்தில் 18 பயனாளிகளுக்கு நலத் திட்ட உதவிகள்

மக்கள் குறைதீா் கூட்டத்தில் 18 பயனாளிகளுக்கு நலத் திட்ட உதவிகள்

விடியோக்கள்

இடதுசாரிகள் மேல் திமுகவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம்? | Poet Salma MP | DMK | TVK | CM Vijay | MK Stalin

இடதுசாரிகள் மேல் திமுகவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம்? | Poet Salma MP | DMK | TVK | CM Vijay | MK Stalin

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

மெஸ்ஸியைத் துரத்தும் எம்பாபே! | FIFA | FIFA World Cup | Messi |

மெஸ்ஸியைத் துரத்தும் எம்பாபே! | FIFA | FIFA World Cup | Messi |