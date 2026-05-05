ஓ.பன்னீா்செல்வம் 4-ஆவது முறையாக வெற்றி

தேனி மாவட்டம், போடிநாயக்கனூா் பேரவைத் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளரும், முன்னாள் முதல்வருமான ஓ. பன்னீா்செல்வம் 4-ஆவது முறையாக 6,805 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
இந்தத் தொகுதியில் மொத்தம் 2,17,929 வாக்குகள் பதிவாகின. 15 வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டனா்.
முக்கிய வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்:
ஓ.பன்னீா்செல்வம் (திமுக) - 85,206.
சே. பிரகாஷ் (தவெக) - 78,401.
வி.டி. நாராயணசாமி (அதிமுக) - 41,286.
சீ. கலைஅரசு (நாதக) - 11,455.
பத்மநாபன் (அஇபுதமமுக) - 659.
போடி தொகுதியில் கடந்த 2011, 2016, 2021 பேரவைத் தோ்தல்களில் தொடா்ந்து வெற்றி பெற்ற ஓ. பன்னீா்செல்வம் தற்போது 4-ஆவது முறையாக வென்றாா்.
