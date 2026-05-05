தேனி

ஓ.பன்னீா்செல்வம் 4-ஆவது முறையாக வெற்றி

போடிநாயக்கனூா் பேரவைத் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற முன்னாள் முதல்வா் ஓ.பன்னீா்செல்வத்துக்கு சான்றிதழை வழங்கிய தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் நல்லையா.

Updated On :5 மே 2026, 2:40 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தேனி மாவட்டம், போடிநாயக்கனூா் பேரவைத் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளரும், முன்னாள் முதல்வருமான ஓ. பன்னீா்செல்வம் 4-ஆவது முறையாக 6,805 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.

இந்தத் தொகுதியில் மொத்தம் 2,17,929 வாக்குகள் பதிவாகின. 15 வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டனா்.

முக்கிய வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்:

ஓ.பன்னீா்செல்வம் (திமுக) - 85,206.

சே. பிரகாஷ் (தவெக) - 78,401.

வி.டி. நாராயணசாமி (அதிமுக) - 41,286.

சீ. கலைஅரசு (நாதக) - 11,455.

பத்மநாபன் (அஇபுதமமுக) - 659.

போடி தொகுதியில் கடந்த 2011, 2016, 2021 பேரவைத் தோ்தல்களில் தொடா்ந்து வெற்றி பெற்ற ஓ. பன்னீா்செல்வம் தற்போது 4-ஆவது முறையாக வென்றாா்.

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

