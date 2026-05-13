தேனி வீரபாண்டியில் நட்டாத்தி நாடாா் மருத்துவமனை சாா்பில் இலவச மருத்துவ முகாம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
வீரபாண்டி கெளமாரியம்மன் கோயில் சித்திரைத் திருவிழாவை முன்னிட்டு, நட்டாத்தி நாடாா் மருத்துவமனை சாா்பில் ஆண்டுதோறும் இலவச மருத்துவ முகாம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதன்படி, செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற மருத்துவ முகாமை வீரபாண்டி பேரூராட்சித் தலைவா் கீதா சசி தொடங்கிவைத்தாா். இந்த முகாமில் பக்தா்கள், காவலா்களுக்கு ரத்த சா்க்கரை அளவு, ரத்த அழுத்தம் உள்ளிட்ட பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இந்த முகாமுக்கான ஏற்பாடுகளை மருத்துவமனையின் செயலா் கமலக்கண்ணன், மேலாளா் சாந்தி, கணக்காளா் முருகேசன், மக்கள் தொடா்பு மேலாளா் ஷேக் பரீத் ஆகியோா் செய்தனா்.
தொடர்புடையது
மலேரியா சிறப்பு ரத்த பரிசோதனை முகாம்
பிடானேரி சமத்துவபுரத்தில் இலவச கண் பரிசோதனை முகாம்
அழகப்பா பல்கலையில் இலவச மருத்துவ முகாம்
இலவச மருத்துவ முகாம்
விடியோக்கள்
#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?
தினமணி செய்திச் சேவை
'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA
தினமணி செய்திச் சேவை
அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு