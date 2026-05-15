Dinamani
பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு! கேள்விக்குறியாகும் சாமானிய மக்கள் வாழ்வாதாரம்: ஸ்டாலின் தேர்தல் புகார்கள்! வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் பாதுகாப்பாக வைக்கப்படும்: அர்ச்சனா பட்நாயக்‘நீட்’ வினாத்தாள் விவகாரம்: புணேவைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் கைது பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வைத் திரும்ப பெறுக.! - முதல்வர் விஜய்வருமான வரிக் கணக்கு தாக்கல் செய்யும் நடைமுறை தொடக்கம்! முக்கிய மாற்றங்கள்!அக்னி வீரர் பொதுத் தேர்வுக்கான அனுமதி அட்டை வெளியீடு!
/
தேனி

தடுப்பணை நீரில் மூழ்கியதில் சிறுவன் உயிரிழப்பு

தேனி மாவட்டம், வீரபாண்டி முல்லையாறு தடுப்பணை நீரில் மூழ்கியதில் சிறுவன் உயிரிழந்தாா்.

News image

உயிரிழப்பு - கோப்புப்படம்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

Syndication

தேனி மாவட்டம், வீரபாண்டி முல்லையாறு தடுப்பணை நீரில் மூழ்கியதில் சிறுவன் உயிரிழந்தாா்.

தேனி மாவட்டம், வீரபாண்டி கெளமாரியம்மன் கோயில் சித்திரைத் திருவிழா கடந்த 10 நாள்களாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை வீரபாண்டி முல்லையாறு தடுப்பணையில் சுமாா் 12 வயதுடையை சிறுவனின் உடலை போலீஸாா் மீட்டனா்.

இதுதொடா்பாக போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையில், போடியைச் சோ்ந்த நாகேந்திரன்- கவிதா தம்பதியின் மகன் பிரபாகரன் (12) என்பது தெரியவந்தது. அரசுப் பள்ளியில் 7 - ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தவா் நண்பா்களுடன் வீரபாண்டிக்கு வந்து தடுப்பணையில் குளிக்கும் போது நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்ததாக போலீஸாா் தெரிவித்தனா். இதுகுறித்து வீரபாண்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

தொடர்புடையது

வீரபாண்டி கோயில் திருவிழா நாளை முதல் போக்குவரத்து மாற்றம்

வீரபாண்டி கோயில் திருவிழா நாளை முதல் போக்குவரத்து மாற்றம்

சரக்கு வாகனம் மோதியதில் சிறுவன் உயிரிழப்பு

சரக்கு வாகனம் மோதியதில் சிறுவன் உயிரிழப்பு

ஆற்றில் மூழ்கி இளைஞா் உயிரிழப்பு

ஆற்றில் மூழ்கி இளைஞா் உயிரிழப்பு

கிணற்றில் மூழ்கிய சிறுவன் உயிரிழப்பு

கிணற்றில் மூழ்கிய சிறுவன் உயிரிழப்பு

விடியோக்கள்

Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |
வீடியோக்கள்

Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
பாண்டியாவையும் பஞ்சாபையும் யாராவது காப்பாற்றுங்கள்! | Punjab Kings | Hardik Pandya |
வீடியோக்கள்

பாண்டியாவையும் பஞ்சாபையும் யாராவது காப்பாற்றுங்கள்! | Punjab Kings | Hardik Pandya |

தினமணி செய்திச் சேவை

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
Surya Come Back! கருப்பு படம் எப்படி இருக்கு? | Karuppu | RJB | Trisha | Sai Abhyankar
வீடியோக்கள்

Surya Come Back! கருப்பு படம் எப்படி இருக்கு? | Karuppu | RJB | Trisha | Sai Abhyankar

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
Karuppu Movie Review | பதினெட்டாம்படி நீதிபதி... சூர்யாவின் கருப்பு! | Trisha | RJB | Sai Abhyankkar
வீடியோக்கள்

Karuppu Movie Review | பதினெட்டாம்படி நீதிபதி... சூர்யாவின் கருப்பு! | Trisha | RJB | Sai Abhyankkar

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு