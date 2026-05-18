பெண்ணுக்கு கொலை மிரட்டல்: இளைஞா் கைது

தேனி மாவட்டம், தேவாரத்தில் பெண்ணுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த இளைஞரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

Updated On :57 நிமிடங்கள் முன்பு

தேவாரம் நாடாா் வடக்குத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் சித்ராதேவி (45). இவா் வீட்டில் தனியாக இருந்தாா். அப்போது, அதே தெருவைச் சோ்ந்த சதீஸ்குமாா் (23) இவரது வீட்டுக்குள் புகுந்து தவறாக நடக்க முயன்றாராம். உடனே, சித்ராதேவி சத்தம்போடவே, அவரது கழுத்தில் சதீஸ்குமாா் கத்தியை வைத்து வெளியே சொன்னால் கொலை செய்துவிடுவதாக மிரட்டினாராம்.

இதுகுறித்து சித்ராதேவி தேவாரம் காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்தாா். போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து சதீஸ்குமாரை கைது செய்தனா்.

