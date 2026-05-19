Dinamani
தமிழ்நாட்டிற்கு தடையின்றி உரம் வழங்கிட வேண்டும்: பிரதமருக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்!நீட் வேண்டாம் என்பதே தவெக நிலைப்பாடு: அமைச்சர் அருண்ராஜ்கடும் பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளுடன் நீட் மறுதேர்வு: தர்மேந்திர பிரதான் அறிவுறுத்தல்முதல்வர் விஜய்யுடன் மாற்றுத் திறனாளிகள் அமைப்பினர் சந்திப்பு! வைரலான விடியோவால் சர்ச்சை!மேற்கு வங்க மறுதேர்தல்: திரிணமூல் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் விலகல்!
/
தேனி

தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் எலித் தொல்லை: நோயாளிகள் அவதி

தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் எலித் தொல்லையை கட்டுப்படுத்த பொதுமக்கள் கோரிக்கை

News image

தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை - கோப்புப் படம்

Updated On :20 மே 2026, 1:26 am IST

Syndication

தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் எலித் தொல்லையை கட்டுப்படுத்த பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.

ஆண்டிபட்டி அருகேயுள்ள க.விலக்கில் கடந்த 2004 -ஆம் ஆண்டு தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை தொடங்கப்பட்டது. இந்தக் கல்லூரியில் 604 வாா்டுகள் உள்ளன. இங்கு தினசரி 600-க்கு மேற்பட்டோா் உள்நோயாளியாகவும், 2 ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்டோா் வெளிநோயாளிகளாகவும் வந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனா்.

இந்தக் கல்லூரியில் இளநிலை, முதுநிலை படிப்புகள் உள்ளன. இந்த நிலையில், மருத்துவமனை நோயாளிகளின் அறையில் எலிகள் தொல்லை உள்ளன. இதனால், நோயாளிகளுக்கு நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது.

எனவே, மருத்துவமனையை அவ்வப்போது சுத்தம் செய்ய வேண்டும். மருத்துவமனையில் எலியை பிடிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.

இதுகுறித்து ஆண்டிபட்டியைச் சோ்ந்த விவேக் கூறியதாவது: தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் எனது உறவினா் சிகிச்சை பெற்று வருகிறாா். அவரது அறையில் எலிகள் தொல்லை இருந்தன. இதனால், அங்குள்ள நோயாளிகள் அச்சத்திலேயே தூங்க வேண்டிய நிலை உள்ளது. எனவே, மருத்துவமனையில் சுற்றித் திரியும் எலியை பிடிக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.

இதுகுறித்து தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வா் முத்துச் சித்ராவிடம் கைப்பேசியில் தொடா்பு கொண்ட போது அவா் பதிலளிக்கவில்லை.

தொடர்புடையது

மீனவா் மா்ம மரணம்

மீனவா் மா்ம மரணம்

ஒரத்தூா் அரசு மருத்துவமனை முன்பு நோயாளிகளின் உறவினா்கள் போராட்டம்

ஒரத்தூா் அரசு மருத்துவமனை முன்பு நோயாளிகளின் உறவினா்கள் போராட்டம்

அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் கைப்பேசி திருட்டு: இளைஞர் கைது

அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் கைப்பேசி திருட்டு: இளைஞர் கைது

அரசு மருத்துவக் கல்லூரியை எதிா்நோக்கும் காஞ்சிபுரம் தொகுதி மக்கள்!

அரசு மருத்துவக் கல்லூரியை எதிா்நோக்கும் காஞ்சிபுரம் தொகுதி மக்கள்!

விடியோக்கள்

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்