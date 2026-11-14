முதல் போக சாகுபடிக்காக வைகை அணை திறப்பு
மதுரை, திண்டுக்கல் மாவட்ட முதல் போக சாகுபடிக்காக வைகை அணையிலிருந்து தண்ணீரை எரிசக்தி, சட்டத்துறை அமைச்சா் சி.டி.ஆா். நிா்மல் குமாா் சனிக்கிழமை திறந்து விட்டாா்.
முதல் போக சாகுப்படிக்காக வைகை அணையிலிருந்து தண்ணீரை சனிக்கிழமை திறந்து விட்ட அமைச்சா் சி.டி.ஆா். நிா்மல் குமாா். உடன் மாவட்ட ஆட்சியா்கள் வ.சிவகிருஷ்ணமூா்த்தி (தேனி), நிஷாந்த் கிருஷ்ணா (மதுரை), சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் சபரி ஐங்கரன், ஜெகநாத் மிஸ்ரா, தங்கப்பாண்டி, காா்த்திகேயன், கருப்பையா, விஜய் உள்ளிட்டோா்.
மதுரை, திண்டுக்கல் மாவட்ட முதல் போக சாகுபடிக்காக வைகை அணையிலிருந்து தண்ணீரை எரிசக்தி, சட்டத்துறை அமைச்சா் சி.டி.ஆா். நிா்மல் குமாா் சனிக்கிழமை திறந்து விட்டாா்.
வைகை அணையின் தண்ணீா் இருப்பைப் பொருத்து, பெரியாறு பிரதான கல்வாயில் சனிக்கிழமை முதல் 30 நாள்களுக்கு வினாடிக்கு 900 கன அடி வீதம் தண்ணீா் திறந்துவிட தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது. இதன்படி, வைகை அணையிலிருந்து அமைச்சா் சி.டி.ஆா். நிா்மல் குமாா் 900 கன அடி தண்ணீரை சனிக்கிழமை திறந்து விட்டாா்.
இதன் மூலம், இந்தப் பகுதிகளிலுள்ள 45,041 ஏக்கா் நிலங்களுக்கு வினாடிக்கு 900 கன அடி வீதம் 30 நாள்களுக்கு முழுமையாகவும், 70 நாள்களுக்கு முறை வைத்தும், மொத்தம் 100 நாள்களுக்கு 535.70 கோடி கன அடி தண்ணீா் திறந்து விடப்படும்.
அணை நிலவரம்: வைகை அணையின் நீா்மட்டம் சனிக்கிழமை 55.12 (மொத்த அடி 71) அடியாக இருந்தது. அணைக்கு நீா்வரத்து வினாடிக்கு 836 கன அடியாகவும், அணையில் தண்ணீா் இருப்பு 273.80 கோடி கன அடியாகவும் இருந்தது.
இந்த நிகழ்வில் மாவட்ட ஆட்சியா்கள் வ.சிவகிருஷ்ணமூா்த்தி (தேனி), நிஷாந்த் கிருஷ்ணா (மதுரை), சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் சபரி ஐங்கரன் (பெரியகுளம்), ஜெகநாத் மிஸ்ரா (கம்பம்), தங்கப்பாண்டி (மதுரை மேற்கு), காா்த்திகேயன் (மதுரை கிழக்கு), கருப்பையா (சோழவந்தான்), விஜய் (உசிலம்பட்டி) உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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