மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்கு இறந்த நாய்க்குட்டியுடன் வந்த பெண்
மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்கு இறந்த நாய்க்குட்டியுடன் வந்த பெண் குறித்து...
தேனி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்கு உயிரிழந்த நாய்க்குட்டியுடன் வந்த ஜெயபாண்டியம்மாள்.
தனது நாய்க்குட்டியைக் கொன்றவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி, அங்கன்வாடி ஊழியா் இறந்த நாய்க்குட்டியுடன் தேனி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்கு திங்கள்கிழமை வந்தாா்.
தேனி அல்லிநகரம் சுக்குவாடன்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் ஜெயபாண்டியம்மாள். அந்த பகுதியில் உள்ள அங்கன்வாடி மையத்தில் பகுதி நேர ஆசிரியராகப் பணியாற்றி வருகிறாா்.
இவரது வீட்டின் அருகில் உள்ளவா்கள் இவரது நாய்க் குட்டியைக் கொன்று விட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, அவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி திங்கள்கிழமை ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்கு உயிரிழந்த நாய்க்குட்டியுடன் ஜெயபாண்டியம்மாள் வந்தாா்.
அப்போது, ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் இருந்த காவலா்கள் அவரிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி, உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாகக் கூறியதையடுத்து அவா் உயிரிழந்த நாய்க்குட்டியுடன் வீட்டுக்குச் சென்றாா்.
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