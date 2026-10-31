மேகமலை ஆக்கிரமிப்பு பகுதியில் மாவட்ட ஆட்சியா் ஆய்வு
மேகமலை ஆக்கிரமிப்புப் பகுதிகளான மஞ்சனூத்து உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தேனி மாவட்ட ஆட்சியா் வ.சிவகிருஷ்ணமூா்த்தி ஆய்வு செய்தாா்.
மேகமலையில் விவசாயிகளை சனிக்கிழமை சந்தித்த தேனி மாவட்ட ஆட்சியா் சிவ.கிருஷ்ணமூா்த்தி.
மேகமலை ஆக்கிரமிப்புப் பகுதிகளான மஞ்சனூத்து உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தேனி மாவட்ட ஆட்சியா் வ.சிவகிருஷ்ணமூா்த்தி சனிக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
தேனி மாவட்டம், மேகமலை வனப் பகுதியில் 4,601 போ், 5,072 ஹெக்டா் நிலத்தை ஆக்கிரமித்துள்ளனா். அவா்களை வெளியேற்ற வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இதையடுத்து, மேகமலை விவசாயிகள் பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தி வந்தனா்.
இந்த நிலையில், தில்லி உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு சில ஆதாரங்களை தாக்கல் செய்துள்ளது. இந்தத் தீா்ப்பு வரவுள்ளது.
இதனிடையே, தேனி மாவட்ட ஆட்சியா் வ.சிவகிருஷ்ணமூா்த்தி மஞ்சனூத்து, மேல பூசனுத்து, வாலிப்பாறை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சனிக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா். அப்போது, மேகமலை விவசாயிகள் ஆட்சியரை சந்தித்து, விவசாய நிலங்களுக்கு பட்டா வழங்க வேண்டும் எனக் கோரிக்கை விடுத்தனா். மேலும், ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனா். இந்த ஆய்வின் போது, அதிகாரிகள் உடனிருந்தனா்.
மேகமலை நெடுஞ்சாலையில் நெகிழிகள் அகற்றம்: உத்தமபாளையம்: மேகமலை நெடுஞ்சாலையில் உத்தமபாளையம் ஸ்ரீவிகாசா வித்யாலயா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியின் தேசிய பசுமைப் படை மாணவா்கள் சாா்பில், நெகிழிப் பொருள்கள் ஒழிப்பு விழிப்பணா்வு நிகழ்ச்சி சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இதையொட்டி, மேகமலைச் சாலையில் தூய்மைப் பணி, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு குறித்து சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. சின்னமனூா் வனச்சரகா் திருமுருகன், வனப்பகுதியில் ஒருமுறை மட்டுமே பயன்படுத்தும் நெகிழிப் பொருள்களால் ஏற்படும் தீமைகள், வனப் பகுதியை பாதுகாப்பதன் அவசியம், காடுகளின் முக்கியத்துவம் குறித்து மாணவா்களுக்கு விளக்கம் அளித்தாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, தென்பழனி முதல் இரவலங்லாறு வரை சுமாா் 35 கி.மீ. தொலைவுக்கு சாலையோரங்களில் சுற்றுலாப் பயணிகள், பொதுமக்கள் வீசிச்சென்ற நெகிழிப் பொருள்களை மாணவா்கள் அகற்றினா். இந்த நிகழ்ச்சியில் சின்னமனூா் வனத் துறையினா், சமூக ஆா்வலா்கள், பள்ளி ஆசிரியா்கள், மாணவ, மாணவிகள் கலந்து கொண்டனா்.
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