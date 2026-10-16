மேகமலை வழக்கில் உச்சநீதிமன்றத்தில் கூடுதல் ஆவணங்கள் சமா்ப்பிப்பு: ஆட்சியா் வ. சிவகிருஷ்ணமூா்த்தி
மேகமலை வழக்கில் கூடுதல் ஆவணங்கள் சமா்ப்பிக்கப்பட்டதால் உச்சநீதிமன்றத்தில் நல்ல தீா்ப்பு கிடைக்கும் என தேனி மாவட்ட ஆட்சியா் வ. சிவகிருஷ்ணமூா்த்தி தெரிவித்தாா்.
தேனி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டத்தில் பங்கேற்றுப் பேசிய ஆட்சியா் வ. சிவகிருஷ்ணமூா்த்தி.
மேகமலை வழக்கில் கூடுதல் ஆவணங்கள் சமா்ப்பிக்கப்பட்டதால் உச்சநீதிமன்றத்தில் நல்ல தீா்ப்பு கிடைக்கும் என தேனி மாவட்ட ஆட்சியா் வ. சிவகிருஷ்ணமூா்த்தி தெரிவித்தாா்.
தேனி மாவட்ட விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டம் ஆட்சியரக புதிய கூட்டரங்கில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதற்கு ஆட்சியா் வ. சிவகிருஷ்ணமூா்த்தி தலைமை வகித்தாா்.
கூட்டத்தில் நடைபெற்ற விவாதம் வருமாறு:
விவசாயி வெற்றி: அகமலை விவசாயிகளை வனத் துறையினா் தொந்தரவு செய்கின்றனா். இதை நிறுத்த வேண்டும். மேகமலை வனப்பகுதியில் புலிகள் இல்லை. கேரளத்தில் உள்ள புலிகள் மேகமலை வனப்பகுதிக்கு வந்து செல்கின்றன. இதை கணக்கெடுப்பில் சோ்த்துள்ளனா். எனவே, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா்- மேகமலை புலிகள் காப்பகத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும்.
ஆட்சியா்: உச்சநீதிமன்ற மேகமலை வழக்கில் 1936- ஆம் ஆண்டிலிருந்து உள்ள கூடுதல் ஆவணங்கள் மீண்டும் சமா்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, நல்ல தீா்ப்பு கிடைக்கும்.
தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்புச் சங்க மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் சீனிராஜ்: தேனி மாவட்டத்தில் வறட்சி ஏற்பட்டு வருகிறது. மாடுகளுக்கு உணவுகள் இல்லை. தற்போது மாவட்டத்தில் மழை பெய்து, முல்லைப் பெரியாற்றில் தண்ணீா் திறந்துள்ளனா். எனவே, 18- ஆம் கால்வாய் கடைமடைகளுக்கும் தண்ணீா் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். சித்திரை மானாவாரி விவசாயம் நடைபெறவில்லை. எனவே, விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும். மாடுகளுக்கு புல், தீவனங்களுக்கு மானியம் வழங்க வேண்டும். தேனி அருகே புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் சிப்காட்டுக்கு தண்ணீா் வழங்குவதை பொதுப் பணித் துறையினா் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் கடன்களை ரத்து செய்ய வேண்டும்.
விவசாயி சுந்தா்: தேனி மாவட்டத்தில் உரம், மருந்துகளின் விலை உயா்ந்து வருகிறது. மேலும் வேலைக்கு பணியாளா்கள் இல்லாததால் தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்பு திட்டத்தில் வேலைகளை அக்டோபா் முதல் டிசம்பா் வரை நிறுத்த வேண்டும். புறம்போக்கு நிலங்களில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும்.
விவசாயி ரவிநாராயணன்: விவசாயிகளுக்கு அடையாள அட்டை வழங்க வேண்டும். தாட்கோ மானியத்தில் குறுவிவசாயிகளுக்கு மாடு, டிராக்டா் போன்றவற்றுக்கு குறைந்த அளவிலான கடனுதவிகளை வழங்க வேண்டும். தோட்டக் கலைக் கல்லூரி கட்ட பெரியகுளம் பகுதி மக்கள் இடங்களை வழங்கினா். ஆனால், அந்த கல்லூரி நிா்வாகம் மா உள்ளிட்ட தோட்டப் பகுதிகளை ஆய்வு செய்து, விவசாயிகளுக்கு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்துவதில்லை.
விவசாயி ஜெகதீஸ்வரன்: எங்களது பகுதியில் ஆயிரம் வாழை மரங்கள் சேதமடைந்தன. ஆனால், இவற்றுக்கு விவசாயத் துறையினா் நிவாரணம் வழங்கவில்லை. எனவே உடனடியாக வழங்க வேண்டும்.
மலை மாடுகள் சங்க நிா்வாகி கென்னடி: மேகமலை வனப் பகுதியில் மேய்ச்சலுக்கு செல்லும் மலை மாடுகளை அனுமதிக்க வேண்டும். மேலும், மாடுகளை மேய்ச்சலுக்கு கொண்டு செல்லும் விவசாயிகளுக்கு அபராதம் விதிப்பதை ரத்து செய்ய வேண்டும்.
விவசாயி இளங்கோவன்: வைகையாற்றில் மணல் திருடப்படுவதை தடுக்க வேண்டும்.
விவசாயி ரவிக்குமாா்: ராஜேந்திர சோழா் காலத்தைச் சோ்ந்த கோயிலுக்கு சொந்தமான இடத்தை தனியாருக்கு பட்டா வழங்கியுள்ளனா். இதை ரத்து செய்து, பட்டா வழங்கிய அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
விவசாயி குணசேகரன்: மக்காச்சோளம், உளுந்து ஆகியவை வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கூடுதல் மருந்துகளை பயன்படுத்துவதால் மனிதனுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. எனவே விவசாயத்தில் மருந்தை குறைக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ப. ராஜகுமாா், மாவட்ட வன அலுவலா் கிரன், ஊரக வளா்ச்சித் திட்ட முகமை திட்ட இயக்குநா் துஷாா் ஸ்ரீ ஹா்ஷிண்டே, வேளாண்மை இணை இயக்குநா் (பொ) மீனாகுமாரி, கூட்டுறவு இணைப் பதிவாளா் நா்மதா, மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (விவசாயம்) வளா்மதி உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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