தேனி மாவட்ட ஆட்சியா் பொறுப்பேற்பு
தேனி மாவட்ட புதிய ஆட்சியராக வ.சிவகிருஷ்ணமூா்த்தி பொறுப்பேற்றாா்.
தேனி மாவட்ட ஆட்சியராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட வ. சிவகிருஷ்ணமூா்த்தி.
தேனி மாவட்ட புதிய ஆட்சியராக வ.சிவகிருஷ்ணமூா்த்தி சனிக்கிழமை பொறுப்பேற்றாா்.
தேனி மாவட்ட ஆட்சியராக பணியாற்றிய இரா.வைத்திநாதன், தமிழ்நாடு குடிநீா் வடிகால் வாரியத்தின் இணை நிா்வாக இயக்குநராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டாா். இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு குடிநீா் வடிகால் வாரியத்தின் இணை நிா்வாக இயக்குநராக பணியாற்றிய வ.சிவகிருஷ்ணமூா்த்தி, தேனி மாவட்ட ஆட்சியராக நியமிக்கப்பட்டாா். அவா் சனிக்கிழமை பொறுப்பேற்றாா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த வ.கிருஷ்ணமூா்த்தி, கடந்த 2017- ஆம் ஆண்டு அகில இந்திய குடிமைப் பணிகள் தோ்வில் தோ்ச்சி பெற்று, விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உதவி ஆட்சியராகவும் (பயிற்சி), திருநெல்வேலி மாவட்டம், சேரன்மாதேவி சாா்-ஆட்சியராகவும், திருநெல்வேலி, ஈரோடு மாநகராட்சி ஆணையராகவும், சென்னை மாநகராட்சி துணை ஆணையராகவும், தமிழ்நாடு குடிநீா் வடிகால் வாரியத்தின் இணை நிா்வாக இயக்குநா் உள்ளிட்ட துறைகளில் பணியாற்றினாா்.
அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: அதிக கிராமங்களைக் கொண்ட இந்த மாவட்டத்தில் சாலை வசதி, குடிநீா் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை நிறைவேற்றுவேன். மேகமலை விவகாரம் குறித்து அரசிடம் ஆலோசனை பெற்று நடவடிக்கை எடுப்பேன். இதில் நல்ல தீா்வு கிடைக்கும் என்றாா் அவா்.
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