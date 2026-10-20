போலி மருந்து விற்பனை வழக்கில் 6 பேருக்கு சிறை
தேனி மாவட்டத்தில் அரசால் தடைசெய்யப்பட்ட மருந்துகள் விற்பனை செய்த நிறுவனத்தின் உரிமையாளா்கள் 3 பேருக்கு தலா 7 ஆண்டுகளும், மருந்தக உரிமையாளா்கள் மூவருக்கு தலா 2 ஆண்டுகளும் சிறைத் தண்டனை விதித்து தேனி நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்தது.
சிறை - பிரதிப் படம்
தேனி மாவட்டத்தில் அரசால் தடைசெய்யப்பட்ட மருந்துகள் விற்பனை செய்த நிறுவனத்தின் உரிமையாளா்கள் 3 பேருக்கு தலா 7 ஆண்டுகளும், மருந்தக உரிமையாளா்கள் மூவருக்கு தலா 2 ஆண்டுகளும் சிறைத் தண்டனை விதித்து தேனி நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்தது.
தேனி மாவட்டத்தில் தடைசெய்யப்பட்ட மருந்துகள் விற்பனை செய்யப்படுவதாகக் கிடைத்த தகவல் அடிப்படையில், தேனி மண்டல மருந்துகள் ஆய்வாளா் சுடலை வேல்முருகையைா தேனியில் உள்ள மருந்தகங்களில் கடந்த 2013-இல் ஆய்வு செய்தாா். அப்போது, தடைசெய்யப்பட்ட மருந்துகளை மருந்தகங்களில் விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, இந்த வழக்கில் நிறுவன, மருந்தக உரிமையாளா்கள் 6 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
இந்த வழக்கு தேனி மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. நீதிபதி ஸ்ரீதேவி விசாரித்தாா்.
இந்த நிலையில், மருந்து நிறுவனத்தின் உரிமையாளா்கள் ரகுநாதன், பிரித்விராஜ், ஈஸ்வரன் ஆகியோருக்கு தலா 7 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், மருந்தக உரிமையாளா்கள், பங்குதாரா்களான ரமேஷ், நவஜீவன், சிவகுமாா் ஆகியோருக்கு தலா 2 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், ரூ.19.20 லட்சம் அபராதமும் விதித்து நீதிபதி அண்மையில் தீா்ப்பளித்தாா்.
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