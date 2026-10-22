தாழ்வாகச் செல்லும் உயரழுத்த மின் கம்பிகள்: ஜெகநாத் மிஸ்ரா எம்.எல்.ஏ. ஆய்வு
தேனி மாவட்டம், கம்பம், கம்பம்மெட்டு குடியிருப்புகளில் தாழ்வாகச் செல்லும் உயரழுத்த மின் கம்பிகளை மாற்றி அமைப்பது தொடா்பாக, சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ஜெகநாத் மிஸ்ரா வியாழக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
கம்பம் மெட்டு குடியிருப்பில் மின் கம்பிகளை மாற்றி அமைப்பது தொடா்பாக ஆய்வு செய்த சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ஜெகநாத் மிஸ்ராவிடம் விளக்கமளித்த மின்வாரிய அதிகாரிகள்.
தேனி மாவட்டம், கம்பம், கம்பம்மெட்டு குடியிருப்புகளில் தாழ்வாகச் செல்லும் உயரழுத்த மின் கம்பிகளை மாற்றி அமைப்பது தொடா்பாக, சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ஜெகநாத் மிஸ்ரா வியாழக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
கம்பம்மெட்டு குடியிருப்பில் 100-க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன. இந்தப் பகுதியில் வீடுகளுக்கிடையே தாழ்வாகச் செல்லும் உயரழுத்த மின் கம்பிகளால் விபத்து அபாயம் ஏற்பட்டிருப்பதாகவும், எனவே, இவற்றை மாற்றியமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ஜெகநாத் மிஸ்ராவிடம் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
இதையடுத்து, மின்வாரிய செயற்பொறியாளா், உதவிப் பொறியாளா், சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலா்களுடன் ஜெகநாத் மிஸ்ரா எம்எல்ஏ வியாழக்கிழமை அந்தப் பகுதியில் ஆய்வு செய்தாா். அப்போது, தாழ்வாகச் செல்லும் மின் கம்பிகளை மாற்றி அமைக்க வேண்டிய இடங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்து, பணிகளை செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. பிறகு மின் கம்பிகளை மாற்றி அமைக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எம்எல்ஏ உறுதியளித்தாா்.
இந்த ஆய்வின்போது, மின் வாரியம், நகராட்சி, வருவாய்த் துறை அலுவலா்கள், தவெக மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா்கள் அய்யா், வெண்ணிலா ஆனந்தன், நகரப் பொறுப்பாளா்கள் சதீஷ், சண்முகராஜ், அபு அஹமது, சுப்பிரமணி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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