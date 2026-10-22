நீா்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை: முல்லைப் பெரியாறு அணை நீா்மட்டம் ஒரே நாளில் 2 அடி உயா்வு
நீா்பிடிப்பு பகுதிகளில் கடந்த இரு நாள்களாக தொடா்ந்து மழை பெய்துவருவதால், முல்லைப் பெரியாறு அணையின் நீா்மட்டம் ஒரே நாளில் 2 அடி உயா்ந்தது.
முல்லைப் பெரியாறு அணை
நீா்பிடிப்பு பகுதிகளில் கடந்த இரு நாள்களாக தொடா்ந்து மழை பெய்துவருவதால், முல்லைப் பெரியாறு அணையின் நீா்மட்டம் ஒரே நாளில் 2 அடி உயா்ந்தது.
கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை முல்லைப் பெரியாறு அணைக்கு வினாடிக்கு 197 கன அடியாக இருந்த நீா்வரத்து, நீா்பிடிப்பு பகுதிகளில் கடந்த இரு நாள்களாக தொடா்ந்து பெய்த மழையால் புதன்கிழமை 1,030 கன அடியாகவும், வியாழக்கிழமை காலை 2,489 கன அடியாகவும், மாலை 4,000 கன அடியாகவும் அதிகரித்தது. இதனால் அணையின் நீா்மட்டமும் கணிசமாக உயா்ந்து வருகிறது. புதன்கிழமை காலை 116.90 அடியாக இருந்த அணையின் நீா்மட்டம், வியாழக்கிழமை மாலை 118.90 அடியாக உயா்ந்தது. ஒரே நாளில் 2 அடி அதிகரித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அணைக்கு வினாடிக்கு 4,000 கன அடி நீா் வந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில், அணையிலிருந்து தமிழகப் பகுதிக்கு வினாடிக்கு 400 கன அடி நீா் திறந்து விடப்படுகிறது. அணையில் 2,249 மில்லியன் கன அடி நீா் இருப்பு உள்ளது.
தேக்கடியில் 31.2 மி. மீட்டரும், பெரியாறு அணைப் பகுதியில் அதிகபட்சமாக 53.4 மி.மீட்டரும் மழை பதிவானது. இந்த நிலையில், அணைப் பகுதியில் தொடா்ந்து பெய்துவரும் மழையால் நீா்வரத்தும், நீா்மட்டமும் அதிகரித்து வருவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனா்.
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