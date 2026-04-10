ராஜபாளையம் அருகே கிழக்கு ஒன்றிய பகுதிகளில் பாஜக மாநில தலைவரும், சாத்தூா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதி பாஜக வேட்பாளருமான நயினாா் நாகேந்திரன் வியாழக்கிழமை தோ்தல் பிரசாரம் செய்து வாக்கு சேகரித்தாா்.
ராஜபாளையம் அருகே முறம்பு, ஆசிலாபுரம், சோழபுரம், தேசிகாபுரம், எஸ். ராமலிங்கபுரம், சமுசிகாபுரம் வேலாயுதபுரம் உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் வாக்கு சேகரித்த அவா் பேசியதாவது:
திமுக ஆட்சியில் போதை கலாசாரம், பாலியல் வன்கொடுமைகள் அதிகரித்து விட்டன. திமுக குடும்ப ஆட்சியாக உள்ளது. இதற்கு முடிவு கட்ட வேண்டும். சமுசிகாபுரம் பகுதியில் ஒரே ஒரு நியாய விலைக் கடை தான் உள்ளது. குடிநீா் குழாய் பதித்தும் தண்ணீா் வரவில்லை. நான் வெற்றி பெற்றவுடன் குடிநீா், சாலை வசதி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றித் தருவேன். மேலும் சமுசிகாபுரம் பகுதியில் மயானத்துக்கு செல்ல பாதை வசதி, தாமிரவருணி கூட்டுக் குடிநீா் நிரந்தரமாக கிடைக்கவும், கழிவு நீா் செல்ல வசதி ஏற்படுத்தித் தருவேன். மேலும் ஆசிலாபுரம், முறம்பு பகுதிகளில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அமைத்து தருவேன். 10 ஆண்டுகளாக கட்டி முடிக்கப்பட்டு திறக்கப்படாமல் உள்ள கழிப்பறையை திறக்கவும் நடவடிக்கை எடுப்பேன். என்றாா் அவா்.
அதிமுக கிழக்கு மாவட்டச் செயலா் ரவிச்சந்திரன், ராஜபாளையம் கிழக்கு ஒன்றியச் செயலா் குறிச்சியாா்பட்டி மாரியப்பன், அமமுக மாவட்ட செயலா் கே.எஸ். சந்தோஷ்குமாா், பாஜக மேற்கு மாவட்டத் தலைவா் சரவண துரை ராஜா உள்ளிட்ட பலா் இருந்தனா்.
தொடர்புடையது
பாவூா்சத்திரத்தில் நயினாா் நாகேந்திரன் வாக்கு சேகரிப்பு
தென்காசி ஒன்றியப் பகுதிகளில் அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு
கடையநல்லூா் அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு
கயத்தாறு பகுதிகளில் திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு
வீடியோக்கள்
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
தினமணி செய்திச் சேவை
Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |
தினமணி செய்திச் சேவை
நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு