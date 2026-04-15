Dinamani
மக்களவைத் தொகுதிகளை 850-ஆக உயா்த்தும் சட்டத் திருத்த மசோதா: நாடாளுமன்றத்தில் நாளை அறிமுகம்மேற்காசிய பதற்றத்தால் இந்தியாவில் 25 லட்சம் போ் வறுமையில் தள்ளப்படும் அபாயம்: ஐ.நா. அறிக்கையில் தகவல்பிகாா் முதல்வராக பாஜகவின் சாம்ராட் செளதரி இன்று பதவியேற்புபெட்ரோல் விலையில் ரூ.18, டீசல் ரூ.35 எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு இழப்புவாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் சின்னம் பொருத்தும் பணி நாளை தொடக்கம்ரஷிய கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி: மாா்ச் மாதத்தில் மூன்று மடங்கு உயா்வுசமையல் எண்ணெய் இறக்குமதி 12% அதிகரிப்புபிரதமா் மோடி இன்று கா்நாடகம் வருகைசென்னையில் இன்று பள்ளிகளுக்கு விடுமுறைஐபிஎல் : சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி
/
விருதுநகர்

அம்பேத்கா் பிறந்த நாள் விழா

ராஜபாளையத்தில் அம்பேத்கா் பிறந்த நாள் விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

News image

ராஜபாளையத்தில் அம்பேத்கா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வேட்பாளா் (தமமுக) பிரிசில்லா பாண்டியன்.

Updated On :14 ஏப்ரல் 2026, 10:28 pm

விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையத்தில் அம்பேத்கா் பிறந்த நாள் விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

ராஜபாளையத்தில் உள்ள அம்பேத்கரின் உருவச்சிலைக்கு அதிமுக சாா்பில் மாவட்ட ஜெயலலிதா பேரவைச் செயலா் என்.எம்.கிருஷ்ணராஜ் தலைமையில் தெற்கு நகரச் செயலா் பரமசிவம், வடக்கு நகரச் செயலா் முருகேசன், ராஜபாளையம் பேரவைத் தொகுதி தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வேட்பாளா் பிரிசில்லா பாண்டியன் ஆகியோா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் மாநில நிா்வாகக் குழு உறுப்பினா் லிங்கம் தலைமையில், நிா்வாகிகள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா். இதில் நகரச் செயலா் பி.கே.விஜயன், வழக்குரைஞா் பகத்சிங் ஆகியோா் கலந்து கொண்டனா்.

ராஜபாளையத்தை அடுத்த முகவூரில் உள்ள அம்பேத்கரின் உருவச் சிலைக்கு மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் மாவட்டச் செயற்குழு உறுப்பினா் மாரியப்பன், ஒன்றியக் குழு உறுப்பினா் பரமேஸ்வரன் ஆகியோா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.

ராஜபாளையத்தை அடுத்த சேத்தூா் காமராஜா் நகரில் அனைத்திந்திய இளைஞா் பெருமன்றம் சாா்பில் வழக்குரைஞா் பகத்சிங் தலைமையில், அம்பேத்கரின் உருவ படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது

தொடர்புடையது

பெரியகுளத்தில் அம்பேத்கரின் சிலைக்கு மரியாதை

அம்பேத்கா் பிறந்த நாள் விழா: சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை

அம்பேத்கா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை

அம்பேத்கா் சிலைக்கு ஆளுநா், முதல்வா் மாலை அணிவித்து மரியாதை

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

13 மணி நேரங்கள் முன்பு