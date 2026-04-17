விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையம் அருகே வீட்டின் பீரோவில் இருந்த மூன்றரை பவுன் தங்க நகை திருடப்பட்டது குறித்து போலீஸாா் வியாழக்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
ராஜபாளையம் அருகே கோவிலூா் கிராமம் பிள்ளையாா் கோவில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் ராமலட்சுமி (42). இவரது கணவா் இறந்து விட்ட நிலையில் மகன், மகளுடன் வசித்து வருகிறாா். இந்த நிலையில் வீட்டில் உள்ள பீரோவை அவா் திறந்து பாா்த்தபோது அதிலிருந்த மூன்றரை பவுன் தங்க நகை காணாமல் போனது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து சேத்தூா் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
தொடர்புடையது
திமுக வேட்பாளா் வீட்டில் 122 பவுன் தங்க நகைகள் திருட்டு
பெண்களிடம் நகைப் பறித்த மூவா் கைது
தையல் தொழிலாளி சடலமாக மீட்பு: போலீஸாா் விசாரணை
குளச்சல் அருகே 46 பவுன் நகை திருடியவா் கைது
