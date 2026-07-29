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விருதுநகர்

வெங்காயப் பயிருக்கு காப்பீடு செய்ய விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் பகுதியில் வெங்காயப் பயிருக்கு காப்பீடு செய்ய ஆகஸ்ட் 31-ஆம் தேதி கடைசி தேதி என்பதால் விவசாயிகள் காப்பீடு திட்டத்தில் சோ்ந்து பயன்பெற வேண்டுமென தோட்டக் கலைத் துறை சாா்பில் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

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Updated On :29 ஜூலை 2026, 6:27 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் பகுதியில் வெங்காயப் பயிருக்கு காப்பீடு செய்ய ஆகஸ்ட் 31-ஆம் தேதி கடைசி தேதி என்பதால் விவசாயிகள் காப்பீடு திட்டத்தில் சோ்ந்து பயன்பெற வேண்டுமென தோட்டக் கலைத் துறை சாா்பில் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தற்போது 2,500 ஹெக்டருக்கு மேல் விருதுநகா் மாவட்டத்தில் வெங்காய சாகுபடி நடைபெறுகிறது. 2026 குறுவை பருவத்தில் விருதுநகா் மாவட்டத்தில் வாழை, வெங்காயம் ஆகிய பயிா்களுக்கு பிரதமரின் பயிா் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் காப்பீடு செய்யப்பட உள்ளது. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் வட்டத்தில் மல்லி பிா்கா விழுப்பனூா், பிள்ளையாா்நத்தம், வெங்கடேஷ்வரபுரம், பாட்டக்குளம் சல்லிபட்டி, பூவாணி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 40 ஹெக்டேருக்கு மேல் குறுவை சாகுபடியில் வெங்காயம் பயிரிடப்பட்டுள்ளது. ஆகஸ்ட் 31-ஆம் தேதி கடைசி நாள் என்பதால் அதற்குள் காப்பீடு திட்டத்தில் சோ்ந்து பயன்பெற வேண்டும் என தோட்டக்கலை துறை சாா்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

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