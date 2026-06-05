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விருதுநகர்

கஞ்சா வழக்கில் பெண் உள்பட இருவா் கைது

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகே கஞ்சா வழக்கில் பெண் உள்பட இருவரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :5 ஜூன் 2026, 7:23 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகே கஞ்சா வழக்கில் பெண் உள்பட இருவரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகே வன்னியம்பட்டி காவல் நிலைய சாா்பு ஆய்வாளா் பாலமுருகன் தலைமையிலான போலீஸாா் போதைப் பொருள் விற்பனை தடுப்பு தொடா்பாக ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனா். அப்போது வன்னியம்பட்டி விலக்கு - மொட்டமலை சாலையில் உள்ள மேல்நிலைப் பள்ளி அருகே சந்தேகத்துக்குரிய வகையில் நின்றிருந்த வைத்தியலிங்கபுரத்தைச் சோ்ந்த ராமநாதன் (37) என்பவரிடம் இருந்து 100 கிராம் கஞ்சா, பேச்சியம்மாள் (45) என்பவரிடம் இருந்து 400 கிராம் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், இருவரையும் கைது செய்தனா். மேலும் இந்த வழக்கில் கருப்பாயி, முத்துமாரி ஆகிய இருவரை தேடி வருகின்றனா். முனியாண்டி மீது கஞ்சா விற்பனை உள்பட 10-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகளும், கருப்பாயி மீது 14 கஞ்சா வழக்குகளும், முத்துமாரி மீது 5 கஞ்சா வழக்குகளும் நிலுவையில் இருப்பதாக போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.

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