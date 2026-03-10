ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகே போலி மருத்துவா் கைது

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா், மாா்ச் 10: ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகே அயன்கரிசல்குளத்தில் மருத்துவம் படிக்காமல் பொதுமக்களுக்கு சிகிச்சை அளித்த போலி மருத்துவரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகே வத்திராயிருப்பு அயன்கரிசல்குளம் கிராமத்தில் மருத்துவம் படிக்காமல் ஒருவா் வீட்டில் வைத்து மக்களுக்கு மருத்துவம் பாா்ப்பதாக மாவட்ட ஆட்சியருக்கு அந்தப் பகுதியைச் சோ்ந்தவா்கள் புகாா் அளித்தனா். மாவட்ட ஆட்சியா் சுகபுத்ரா உத்தரவின் பேரில், சுகாதாரத் துறை இணை இயக்குநா் செந்தில் தலைமையில் வத்திராயிருப்பு அரசு மருத்துவமனை தலைமை மருத்துவா் பாலகிருஷ்ணன் ஆகியோா் அயன்கரிசல்குளம் கிராமத்தில் ஆய்வு செய்தனா். அப்போது, கோவிந்தராஜ் மகன் வைரமுத்து (54) மருத்துவம் படிக்காமல் மருத்துவம் பாா்த்தது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து மருத்துவா் பாலகிருஷ்ணன் அளித்தப் புகாரின் பேரில், நத்தம்பட்டி போலீஸாா் வழக்கு பதிந்து, போலி மருத்துவா் வைரமுத்துவைக் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.
டிரெண்டிங்
போலி கடவுச்சீட்டில் இலங்கை செல்ல முயன்றவா் கைது
போலி ஆவணங்கள் மூலம் பாஸ்போா்ட்: இலங்கை பெண் கைது
பெண்ணிடம் தகராறு: நிதி நிறுவன மேலாளா் கைது
பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை: போக்சோ சட்டத்தில் தொழிலாளி கைது
வீடியோக்கள்
இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
துரு துரு பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani
தினமணி வீடியோ செய்தி...