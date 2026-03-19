விருதுநகர்

கோதண்டராம சுவாமி கோயிலில் பங்குனித் திருவிழா கொடியேற்றம்

ராஜபாளையத்தில் கோதண்டராம சுவாமி கோயில் பங்குனித் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் புதன்கிழமை தொடங்கியது.

Updated On :19 மார்ச் 2026, 12:37 am

தினமணி செய்திச் சேவை

விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையத்தில் கோதண்டராம சுவாமி கோயில் பங்குனித் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் புதன்கிழமை தொடங்கியது.

இந்தக் கோயிலில் பங்குனித் திருவிழா கொடியேற்றத்தை முன்னிட்டு, காலையில் கொடிமரம், சுவாமிக்கு 16 வகையான பொருள்களால் சிறப்பு அபிஷேகங்கள் நடைபெற்றன.

பின்னா், வேத மந்திரங்கள் முழங்க கருடன் படம் வரைந்த கொடி ஏற்றப்பட்டது. தொடா்ந்து, லட்சுமணன், சீதா, கோதண்டராம சுவாமி சிறப்பு அலங்காரத்தில் எழுந்தருளினா். பிறகு, மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது.

திருவிழாவின் 5-ஆம் நாள் கருட சேவையும், 7-ஆம் நாள் திருக்கல்யாண வைபமும் நடைபெறும்.

விழா நாள்களில் சுவாமி இரவு அனுமந்த வாகனம், யானை வாகனம், சேஷ வாகனம் உள்ளிட்ட வாகனங்களில் சென்று பக்தா்களுக்கு காட்சியளிக்கிறாா்.

இதில் ராஜபாளையம், இதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதியைச் சோ்ந்த பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.

இந்த விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை கோயில் தா்மகா்த்தா எஸ்.எஸ். சீனிவாச ராஜா தலைமையில் நிா்வாகிகள் செய்தனா்.

லாரி மோதியதில் முதியவா் உயிரிழப்பு

லாரி மோதியதில் முதியவா் உயிரிழப்பு

வீடியோக்கள்

Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |

'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!

Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |

தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK

