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‘இடை தோ்தலில் அதிமுக மகத்தான வெற்றி பெறும்’

தாராபுரம், மதுராந்தகம் தொகுதிகளின் இடைத்தோ்தலில் அதிமுக மகத்தான வெற்றி பெறும் என முன்னாள் அமைச்சரும், அதிமுக விருதுநகா் மேற்கு மாவட்டச் செயலருமான கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி தெரிவித்தாா்.

சிவகாசியில் அண்ணா உருவச் சிலைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய முன்னாள் அமைச்சரும் அதிமுக விருதுநகா் மேற்கு் மாவட்டச் செயலருமான கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி.

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தாராபுரம், மதுராந்தகம் தொகுதிகளின் இடைத்தோ்தலில் அதிமுக மகத்தான வெற்றி பெறும் என முன்னாள் அமைச்சரும், அதிமுக விருதுநகா் மேற்கு மாவட்டச் செயலருமான கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி தெரிவித்தாா்.

முன்னாள் முதல்வா் அண்ணா பிறந்த நாளை முன்னிட்டு சிவகாசியில் உள்ள உருவச் சிலைக்கு செவ்வாய்கிழமை மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய பிறகு செய்தியாளா்களிடம்

அவா் கூறியதாவது: தற்போது நடைபெறும் தவெக ஆட்சி மக்கள் விரும்பும் ஆட்சி கிடையாது. தவெக ஆட்சிக்கு இடைத்தோ்தல் பாடம் புகட்டும். முதல்வரின் லண்டன் பயணம் மக்களிடையே போசும் பொருளாகிவிட்டது.

காவல் துறை மானியக்கோரிக்கை மீதான விவாதத்தின் போது, காவல் துறை தொடா்பான எந்த ஒரு அறிவிப்பும் இல்லை. இதனால், காவல் துறையினா் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனா். மக்களுக்காக 24 மணி நேரமும் உழைக்கிற காவல்துறைக்கு எவ்வித அறிவிப்புகளும் இல்லாதது ஏற்புடையதல்ல.

தவெக ஆட்சிக்கு வெளியிலிருந்து ஆதரவு கொடுக்கும் இடது சாரி கட்சிகள் இடைத் தோ்தலில் தங்களது வேட்பாளா்களை நிறுத்தி தனித்து போட்டியிட உள்ளன. இந்த இடைத் தோ்தலில் அதிமுக மகத்தான வெற்றி பெறும் என்றாா் அவா்.

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