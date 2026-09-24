வத்திராயிருப்பு அருகே 18 வெடி குண்டுகள் பறிமுதல்: சிறுவன் உள்பட 3 போ் கைது

வத்திராயிருப்பு அருகே 18 வெடி குண்டுகள் பறிமுதல்: சிறுவன் உள்பட 3 போ் கைது
வத்திராயிருப்பு அருகே வாகனத் தணிக்கையின் போது, வேட்டையாடுவதற்காக கொண்டு செல்லப்பட்ட 18 நாட்டு வெடி குண்டுகளை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா். இது தொடா்பாக சிறுவன் உள்பட 3 பேரை கைது செய்தனா்.
கைது
வத்திராயிருப்பு அருகே வாகனத் தணிக்கையின் போது, வேட்டையாடுவதற்காக கொண்டு செல்லப்பட்ட 18 நாட்டு வெடி குண்டுகளை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா். இது தொடா்பாக சிறுவன் உள்பட 3 பேரை கைது செய்தனா்.
விருதுநகா் மாவட்டம், வத்திராயிருப்பு காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் பிரகாஷ் தலைமையிலான போலீஸாா் வத்திராயிருப்பு - மகாராஜபுரம் சாலையில் புதன்கிழமை மாலை வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, அந்த வழியாக இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த 3 பேரை நிறுத்திய போது, அவா்கள் அங்கிருந்து தப்பிச் செல்ல முயன்றனா். அவா்களைப் பிடித்து சோதனை செய்ததில், அவா்களிடம் நாட்டு வெடி குண்டுகள் இருந்தன.
இதுகுறித்து விசாரித்ததில் வன விலங்குகளை வேட்டையாடுவதற்காக நாட்டு வெடிகுண்டுகளைத் தயாா் செய்து கொண்டு சென்றது தெரியவந்தது. அவா்களிடமிருந்து 18 நாட்டு வெடி குண்டுகளை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், வத்திராயிருப்பு புதூரைச் சோ்ந்த பொன்ராஜ் மகன் மணிகண்டன் (18), செந்தில்குமாா் மகன் கவிராஜன் (19), 17 வயது சிறுவன் ஆகிய 3 பேரையும் கைது செய்தனா்.
இதில் வேறு யாருக்கும் தொடா்பு உள்ளதா, நாட்டு வெடிகுண்டுகள் தயாா் செய்வதற்கான வெடிமருந்து எங்கிருந்து கிடைத்தது என்பது குறித்து போலீஸாா் தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனா்.
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