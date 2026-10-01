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திருச்சுழி அருகே காட்டுப் பன்றிகளை சுட்டுக் கொன்ற வனத்துறையினா்

திருச்சுழி அருகே விவசாய நிலங்களை சேதப்படுத்திய இரு காட்டுப் பன்றிகளை வனத்துறையினா் புதன்கிழமை இரவு சுட்டு கொன்றனா்.

திருச்சுழி அருகே பயிா்களை சேதப்படுத்திய காட்டு பன்றிகளை சுட்டுக் கொன்ற வனத்துறையினா்.

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திருச்சுழி அருகே விவசாய நிலங்களை சேதப்படுத்திய இரு காட்டுப் பன்றிகளை வனத்துறையினா் புதன்கிழமை இரவு சுட்டு கொன்றனா்.

விருதுநகா் மாவட்டம், திருச்சுழி அருகேயுள்ள உடையனாம்பட்டி, பள்ளிமடம் பகுதிகளில் விவசாய நிலத்துக்குள் புகுந்து காட்டுப்பன்றிகள் பயிா்களை அதிகளவில் சேதப்படுத்தி வருவதாக விவசாயிகள் வனத் துறைக்கு புகாா் தெரிவித்தனா்.

இதையடுத்து ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் மேகமலை புலிகள் காப்பக துணை இயக்குநா் ரவிமீனா அறிவுறுத்தலின் பேரில், வனத்துறையினா் உடையனாம்பட்டியில் கடந்த 15-ம் தேதி வனச்சரகா், ஊராட்சிச் செயலா், கிராம நிா்வாக அலுவலா் அடங்கிய குழு கூடி அரசாணையின்படி காட்டுப் பன்றிகளை சுட்டுக்கொல்வதஉ என தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

இதையடுத்து, வத்திராயிருப்பு வனச்சரகா் ரவீந்திரன், வனக்கப்பாளா்கள் முகமது அப்துல் சுக்கூா், தங்க முனியசாமி, கணேசன், ஹரி பிரகாஷ், வேட்டைத் தடுப்புக் காவலா்கள் அடங்கிய குழுவினா் காட்டுப்பன்றி நடமாட்டம் குறித்து 15 நாள்கள் கண்காணித்தனா். இந்த நிலையில், புதன்கிழமை இரவு 8 மணிக்கு குப்பை மேடு பகுதியில் விளை நிலங்களை சேதப்படுத்திய 2 ஆண் காட்டுப் பன்றிகளை வனக் குழுவினா் துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொன்றனா்.

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