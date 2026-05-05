நாகப்பட்டினம்

கீழ்வேளூா் தொகுதியில் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூ. வெற்றி

திமுக கூட்டணி சிபிஎம் வேட்பாளா் லதா தங்கமணி

Updated On :5 மே 2026, 2:57 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கீழ்வேளூா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில், திமுக கூட்டணி சிபிஎம் வேட்பாளா் லதா தங்கமணி 2,131 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.

இத்தொகுதியில் மொத்தம் 1,70,558 வாக்காளா்கள் உள்ள நிலையில், 1,50,061 வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன. நாகை அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் இத்தொகுதி வாக்குகள் எண்ணப்பட்டன.

இதில், திமுக தலைமையிலான மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சாா்பில் போட்டியிட்ட மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளா் லதா தங்கமணி, தன்னை எதிா்த்துப் போட்டியிட்ட தவெக வேட்பாளரைவிட 2,131 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றாா். இத்தொகுதியில் கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டப் பேரவைத் தோ்தலிலும் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வெற்றி பெற்றது. தற்போதைய வெற்றியின் மூலம் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கீழ்வேளூா் தொகுதியை தக்கவைத்துக் கொண்டது.

வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள்விவரம்:

லதா தங்கமணி (மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூ.) - 55,668

செந்தில்பாண்டியன் (தவெக) - 53,537

வடிவேல் ராவணன் (பாமக) - 31,561

காா்த்திகா (நாதக) - 8,040

நோட்டா - 483.

தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் திமுக கூட்டணி 6, தவெக 2 தொகுதிகள் வெற்றி

