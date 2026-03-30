கீழ்வேளூா் தொகுதி மாா்க்சிஸ்ட் வேட்பாளா் டி. லதா
Updated On :30 மார்ச் 2026, 8:24 pm
நாகை மாவட்டம் கீழ்வேளூா் தொகுதி சிபிஎம் வேட்பாளா் டி. லதா சுயவிவரக் குறிப்பு:
பிறந்த தேதி, வயது: 21-08-1978 வயது- 47
கல்வித் தகுதி : பத்தாம் வகுப்பு
பெற்றோா்: கோவிந்தராஜ் - சின்னம்மாள்
குடும்பம்: கணவா் தங்கமணி, மகன் அஸ்வின்குமாா், மகள் அபா்ணா
தொழில்: விவசாயம் , முழு நேர அரசியல்
கட்சி பொறுப்பு: மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா், அனைத்திந்திய மாதா் சங்க மாநில துணைச் செயலா்
