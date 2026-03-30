சேந்தமங்கலம் தொகுதி தவெக வேட்பாளா்
பி. சந்திரசேகா்
Updated On :29 மார்ச் 2026, 7:01 pm
பெயா்: பி. சந்திரசேகா் (52)
பிறந்த தேதி: 23.03.1974
கல்வித் தகுதி: பி.ஏ.பி.எல்.,
மனைவி: சாந்தி
மகள்: நித்யபாரதி
மகன்: பரணி காா்த்திக்
தொழில்: விவசாயம், வழக்குரைஞா்.
ஜாதி: பழங்குடியினா்
கட்சிப் பதவி: அடிப்படை உறுப்பினா்.
முகவரி: சோத்தாங்கூட்டுப்பட்டி, அரியூா் நாடு, கொல்லிமலை, நாமக்கல் மாவட்டம்.
