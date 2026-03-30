வேதாரண்யம் தொகுதி தவெக வேட்பாளா் ஏ. கிங்ஸ்லி ஜெரால்டு
Updated On :29 மார்ச் 2026, 6:36 pm
வேதாரண்யம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடும் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளராக ஏ. கிங்ஸ்லி ஜெரால்டு சுயவிவரக் குறிப்பு:
பெயா்: ஏ. கிங்ஸ்லி ஜெரால்டு
பிறந்த தேதி, வயசு: 22.6.1976, வயது 50
கல்வித் தகுதி: பி.காம்., பி.எல்.,
தொழில்: வழக்குரைஞா்.
பெற்றோா்: அற்புதராஜ் - ஜூலியட் (வேளாங்கண்ணி பேரூராட்சி முன்னாள் தலைவா்)
குடும்பம் : மனைவி பிரியா, மகள் ஹொ்லின் சஞ்சனா, மகன் யோகன் சஞ்சய்.
கட்சிப் பொறுப்பு ; வழக்குரைஞா் அணி மண்டல இணைச் செயலாளா்.
அரசியல் அனுபவம்: அதிமுக நகரச் செயலாளா். பின்னா், அமமுக அமைப்புச் செயலாளா்.
