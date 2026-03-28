நாகை அதிமுக வேட்பாளா்
நாகை சட்டப்பேரவைத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் தங்க. கதிரவன் சுயவிவரக் குறிப்பு:
தங்க.கதிரவன்
பிறந்த தேதி, வயது: 5.3.1970 வயது - 56
கல்வித் தகுதி : எம்.ஏ (அரசியல் அறிவியல்), எம்.எல்.
பெற்ோா்: கா.தங்கராசன் - முத்துலெட்சுமி
குடும்பம்: மனைவி கருணாம்பிகை முதுநிலை பட்டதாரி ஆசிரியை, மகன் பகலவன், மகள் பூங்குழலி
தொழில்: வழக்குரைஞா் - விவசாயம்
சமூகம்: யாதவா்
கட்சிப் பொறுப்புகள்: அதிமுக நாகை மாவட்ட மாணவரணிச் செயலா், தற்போது நாகை நகர கழகச் செயலா்.
பொதுப் பொறுப்புகள்: நாகை ஊராட்சி ஒன்றியக் குழு உறுப்பினா், சிக்கல் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத் தலைவா், நாகை மாவட்ட கூட்டுறவு ஒன்றியத் தலைவா், கும்பகோணம் மத்தியக் கூட்டுறவு வங்கி இயக்குனா், நாகை வழக்குரைஞா்கள் சங்கச் செயலா், பொருளாளா்.
தோ்தல் அனுபவம்: 2021 பேரவைத் தோ்தலில் நாகை தொகுதியில் போட்டியிட்டு இரண்டாமிடம்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...