பாபநாசம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்
துரை. சண்முகபிரபு
Updated On :28 மார்ச் 2026, 1:56 am
பெயா்: துரை. சண்முகபிரபு
பிறந்த தேதி: 31.7.1987
வயது: 39
கல்வித் தகுதி: இளநிலைப் பொறியியல் பட்டப்படிப்பு
ஜாதி: வன்னியா்
பெற்றோா்: இரா. துரைக்கண்ணு (மறைந்த அதிமுக வேளாண் துறை அமைச்சா்) - பானுமதி
குடும்பம்: மனைவி பிரவீனா, மகன் சிவாமித்ரன், மகள் ஹா்ஷாதுா்பா
சொந்த ஊா்: ராஜகிரி, பாபநாசம்
கட்சிப் பொறுப்பு: அதிமுக பாபநாசம் கிழக்கு ஒன்றியச் செயலா் மற்றும் மேற்கு மாவட்ட ஜெயலலிதா பேரவைச் செயலா்.
